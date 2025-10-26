El contundente aviso de Hamilton a Lando Norris: "No tengo nada que perder, pero él..."

El piloto británico de Ferrari está ante su primera oportunidad seria de subir al podio como piloto de la Scuderia en el Gran Premio de México.

Lewis Hamilton ha firmado su mejor clasificación desde que es piloto de Ferrari. El heptacampeón del mundo lleva un año muy inconsistente y muy lejos de las expectativas, pero parece que en México es distinto.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, la Scuderia ha vuelto a resurgir y se ha colado en la lucha por la victoria tras varios Grandes Premios completamente desaparecidos. Han conseguido quedar en la 'qualy' por delante de uno de los McLaren y de Max Verstappen.

Solo un hombre ha logrado anteponerse a los italianos. Lando Norris se llevó la pole en plena carrera hacia Piastri en el Mundial. Nueva oportunidad para el británico de recuperar puntos en el Campeonato aprovechando la mala clasificación de su compñaero.

Sin embargo, no tendrá un paseo fácil hasta la meta, tal y como ha señalado Lewis Hamilton: "Sin duda, quiero ser agresivo mañana. Yo no tengo nada que perder, pero él sí. Así que seremos bastante agresivos, estoy bastante seguro. Espero que estemos lo suficientemente cerca como para dar una buena pelea".

“Charles y yo trabajamos bien juntos para hacer progresar el coche”, ha agregado el británico . Lewis Hamilton no se va a andar con chiquitas y no ha dudado en avisar a Lando Norris de cara a la salida del Gran Premio de México.