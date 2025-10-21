Israel volverá a acoger partidos de la Euroliga dos años después

La Euroliga ha anunciado este martes el acuerdo entre sus clubes miembros para volver a jugar en Israel a partir del próximo 1 de diciembre.

La Euroliga volverá a jugar partidos en Israel a partir del próximo 1 de diciembre, tal y como ha confirmado la competición después de que los clubes miembros hayan llegado a un acuerdo tras reunirse este martes.

El reciente anuncio de las iniciativas de alto el fuego y paz en Gaza ha sido clave para volver a terreno israelí más de dos años después.

Cabe reseñar que desde octubre de 2023 los equipos israelíes de la Euroliga y la Eurocup estaban disputando sus partidos como locales en sedes neutrales.

El texto citado apunta que la Euroliga"seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos", manteniéndose "en estrecho contacto con las autoridades locales y extranjeras, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes".

Los clubes acogen "con optimismo y esperanza" el plan de paz para Gaza y "garantizarán que la seguridad y el bienestar de todos los involucrados sigan siendo la máxima prioridad".