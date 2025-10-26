Una marea rosa alza la voz contra la gestión de los cribados en Andalucía: "Esto es solo la punta del iceberg. No vamos a parar"

Los detalles Asociaciones y manifestantes, unas 30.000 personas según CCOO, se han reunido este domingo a las 12:00 horas en el Palacio de San Telmo bajo el lema "Nuestra vida no puede esperar".

Una multitud de 30.000 personas se congregó en Sevilla para exigir justicia por el escándalo del fallo en los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Bajo el lema "Nuestra vida no puede esperar", los manifestantes mostraron su descontento con la gestión de la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno. Ángela Claverol, presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, destacó que la supervivencia política no debe prevalecer sobre la humana. Claverol denunció amenazas y desestimación de sus advertencias desde 2021, subrayando la urgencia de abordar esta crisis sanitaria.

Una marea rosa de 30.000 personas, según CC.OO, ha abarrotado las inmediaciones del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en Sevilla, para exigir justicia contra el escándalo que ha marcado para siempre la Sanidad andaluza, la polémica por la que miles de mujeres viven en un auténtico escenario de terror: el fallo garrafal en los cribados del cáncer de mama. Para las asistentes, este es solo el principio: "No vamos a parar".

Asociaciones y manifestantes se han reunido este domingo a las 12:00 horas bajo el lema "Nuestra vida no puede esperar", palabras que señalan directamente a los errores del programa de detección precoz y los retrasos en la realización de nuevas pruebas. Asimismo, han indicado su gran descontento con la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, a quien comparan con "la Ayuso de la pandemia" y "el Mazón de sobremesa en el Ventorro mientras los valencianos se ahogaban": "Ahora lo vemos con un presidente andaluz que en lugar de ponerse al fernte de esta crisis, se pone a buscar excusas y a culpar a otros", ha subrayado la portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, María Márquez.

Una de las grandes protagonistas de esta jornada ha sido Ángela Claverol, presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (la conocida Amama), que ha llegado junto a sus compañeras entre un aluvión de cánticos y gritos, acompañados de grandes pancartas. Tras un comienzo de lo más emocionante, la responsables de Amama ha subido al escenario en el que ha leído un manifiesto con el que toda la concentración ha explotado en aplausos.

"Cada día que pasa es una posibilidad menos de salvarte"

"Una supervivencia política no puede estar por encima de la supervivencia humana. Es lo más terrible que le ha pasado al pueblo andaluz", ha desvelado. "Queremos morirnos de viejas, no de cáncer, una enfermedad que mata. Cada día que pasa es una posibilidad menos de salvarte", agrega.

Durante estas palabras, Claverol ha confesado que cuando saltó la noticia, no les pilló por sorpresa. "Llevamos desde 2021 peregrinando a la Consejería de Salud, alertando de todo lo que estaba pasando y no nos hicieron caso. Cada vez ponían más vidas en peligro", indica: "Lo peor de todo ha llegado estos días. Nos han amenazado, insultado, vapuleado... nos han llamado alarmistas. ¿Sabéis lo que nos importa? Un rábano".

