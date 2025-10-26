Polémica en el Clásico: el milimétrico fuera de juego de Mbappé

El francés firmó un espectacular golazo de volea pero fue anulado por un fuera de juego muy ajustado. Minutos después, el ariete blanco si estrenaría el marcador.

Real Madrid y Barça se jugaban el liderato en el gran Clásico en el Santiago Bernabéu. El partido venía encendido fruto de los comentarios de la estrella azulgrana Lamine Yamal.

La polémica no tardó en personarse sobre el feudo madridista. A los dos minutos, el colegiado, advertido por el V.A.R, anuló un penalti que previamente había señalado sobre Vinícius Jr. Pero no iba a ser la única decisión complicada del choque.

Poco más tarde, llegado el minuto doce, era Kylian Mbappé el que aprovechaba un robo de Arda Güler para adelantar al Real Madrid con una volea al primer toque desde fuera del área. El golpeo, extraordinario con el exterior, terminó en el fondo de las redes que custodiaba Wojciech Szczęsny.

Sin embargo, el futbolista francés se encontraba adelantado por milímetros e intervino el fuera de juego semiautomático para posponer la euforia en el Bernabéu ante la incrédula mirada de Mbappé.