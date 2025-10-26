Sánchez se erige como "el baluarte del estado de bienestar" y dice que el "patrón" del PP es "recortes, mala gestión y mentiras"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha cargado contra los 'populares' por la gestión en las comunidades en las que gobiernan y pone el foco en Feijóo y en Abascal: "Su apoyo a Mazón es indecente".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha criticado al Partido Popular (PP) durante un acto en León, afirmando que "no hay nadie al volante" en el partido y cuestionando la gestión de líderes como Carlos Mazón, Moreno Bonilla y Alfonso Fernández Mañueco. Sánchez destacó que, bajo su liderazgo, el Gobierno ha transferido 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que durante el mandato de Rajoy, pero denunció un deterioro de los servicios públicos en regiones gobernadas por el PP. Acusó al PP de recortes y mala gestión, y defendió al PSOE como el partido del estado del bienestar. Además, mencionó medidas del Gobierno, como el aumento de fondos para la dependencia y la revalorización de las pensiones. Criticó la gestión de la DANA en Valencia y destacó que el PSOE es la única alternativa de avance en Castilla y León.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha comparecido en un acto en León. Desde allí, ha afirmado que en el PP "no hay nadie al volante" y no ha dudado en cargar contra Mazón por su gestión de la DANA y contra Moreno Bonilla por los cribados del cáncer de mama. En sus palabras, Sánchez se ha erigido como "el baluarte del estado de bienestar.

Porque el presidente ha puesto el foco en la gestión de los recursos públicos. Porque afirma que, desde que él es presidente del Gobierno, han "transferido 300.000 millones de euros más que el PP de Rajoy a las comunidades autónomas". En ese sentido, ha puesto el Foco en Castilla y León: "La inversión media anual ha subido en un 38%".

"¿Se ha traducido en una mejora en los servicios públicos? Ante ese 'no', la pregunta es qué ha pasado. Cómo es posible que se transfiera más y que en las comunidades que el PP gobierna con Vox o sin él haya un deterioro paulatino en los servicios públicos. La respuesta es simple, porque en muchas ocasiones lo importante son las convicciones y los principios. Es creer en políticas públicas", cuenta.

Y prosigue: "En Castilla y León se recortó en bomberos y se incendiaron los montes. En Andalucía se recortó en Sanidad Pública y las mujeres quedaron desprotegidas ante el cáncer de mama. En Valencia se recortó en protección civil y tuvimos la DANA más trágica de los últimos años".

"Da igual que sea Mazón, Mañueco, Ayuso, Bonilla, Azcón... el patrón es el mismo. Recortan en servicios públicos, mala gestión, que mira que son malos gestionando, y luego mienten para tapar su incompetencia y su negligencia. El PP es recortes, mala gestión y mentira. Os pido que nos erijamos en lo que somos, en el partido del estado del bienestar, de la cohesión social y territorial y de la justicia social. Reforzando la Sanidad Pública, la dependencia y los servicios sociales", ha expresado Sánchez.

El presidente ha explicado alguna de las medidas del Gobierno al respecto: "Hemos aprobado un Real Decreto Ley que aumenta en 500 millones el sistema nacional de dependencia para atender a los enfermos y enfermas de ELA. Hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC y mientras aumentamos el fondo de reserva de la Seguridad Social para que los jóvenes tengan una pensión digna cuando se jubilen y no se privatice".

Sánchez, a días de que se cumpla un año de la DANA, ha puesto el foco en Carlos Mazón: "¿Por qué sigue al frente de la Generalitat Valenciana? Tiene dos responsables, que son Feijóo y Abascal. Quiero decir desde aquí que la gestión de la Generalitat fue negligente, pero el apoyo de Feijóo y de Abascal a Mazón es indecente".

Y apunta a Castilla y León: "Aquí hubo un Gobierno con Vox y lo primero que hicieron fue intentar recortar los derechos para abortar. Trataron de desmontar la ley de memoria histórica. Negaron la tuberculosis bovina. Hay que cambiar a Mañueco, pero no votando a Vox. Aquí solo hay una alternativa de avance que es el PSOE".

"Ayuso, incumpliendo leyes. Moreno Bonilla, con sus cribados. Mazón. O Mañueco con los incendios. Al frente del PP no hay nadie al volante. El único cambio del PP ha sido cambiar a su líder, que ya van tres. Está por ver quién será el siguiente", ha apuntado Sánchez.