La reacción de Carlos Sainz a una pregunta sobre Mercedes: "Yo tengo plena confianza en Williams"

Al piloto español le preguntaron por la continuidad de un año de George Russell y Kimi Antonelli en Mercedes: "El rendimiento del coche tiene un efecto en el mercado de pilotos".

El mercado de la Fórmula 1 va llegando a su fin. Esta semana se han conocido las renovaciones de George Russell y de Kimi Antonelli por Mercedes. Un asiento para el que siempre ha sonado Carlos Sainz, que tiene contrato para la temporada que viene con la escudería Williams.

Al español le han preguntado en el Gran Premio de Estados Unidos sobre esas dos renovaciones: "Cómo decir esto, creo que el rendimiento del coche tiene un efecto en el mercado de pilotos, pero también creo que el rendimiento de los pilotos y los contratos de los pilotos tienen un efecto en el mercado de pilotos, y creo que está claro que el año que viene todo el mundo quiere estar pendiente de ver cómo les va a los demás".

Llegará un nuevo reglamento y en el próximo mercado casi todos los pilotos están libres a la espera de ver qué equipos son los punteros.

Pero Carlos deja claro que su único objetivo es hacerlo bien con Williams: "Sólo puedo decir que desde un nivel personal estoy muy cómodo y muy contento de donde estoy, y tengo plena confianza en que Williams va a dar otro paso el año que viene, y si ese no es el caso ya veremos...".

"Tengo mucha confianza y estoy muy cómodo con mi propia situación", cierra Carlos.

Espera un fin de semana positivo para Williams. Incluso llegar al top 8 tanto en la sprint del sábado como en la carrera del domingo. Las características del circuito deberían favorecer a su coche.