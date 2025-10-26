La estremecedora confesión del padre de Dettwiler tras el incidente con Rueda: "Lucharon por su vida"

El medio suizo 'Blick' afirman que el jove piloto sufrió varias paradas cardíacas y publica una palabras del padre de Dettwiler muy preocupantes sobre el estado del corredor.

El mundo del motociclismo sigue en vilo por el estado de Noah Dettwiler. El piloto suizo es el que peor parado ha salido del escalofriante incidente con José Antonio Rueda. Según el medio suizo 'Blick', Dettwiler ha perdido mucha sangre y ha sufrido varias parada cardíacas tras el duro impacto.

El padre del piloto suizo ha afirmado al medio mencionado anteriormente que los médicos han "luchado por la vida" de Noah. CIP Green Power, escudería del helvético, ha lanzado un comunicado en el que actualiza su estado de salud: "Fue llevado al hospital en Kuala Lumpur y tendrá que someterse a múltiples cirugías. Está en buenas manos, y le pedimos amablemente que respete su privacidad. No vamos a compartir más detalles en este momento":

"Noah es un verdadero luchador, y todo el equipo CIP Green Power está con él. Os mantendremos informados tan pronto como sea posible", prosigue el escrito publicado en las redes del equipo.

El accidente ha sido sin ninguna dura el más duro de todo el año. Ha sido en la vuelta de formación cuando Rueda ha impactado de lleno en Dettwiler en la salida de la curva tres. KTM ya ha informado de que el sevillano tiene una fractura en la mano pero sin sufrir lesiones más graves.

En este momento, el mundo del motor sigue pendiente del estado de Dettwiler, que se ha llevado la peor parte, y al que se le desea la mejor recuperación posible.