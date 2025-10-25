Ahora

"Me gustaría acercarme a lo que sentí el año pasado"

Carlos Sainz rememora su victoria en México: "Estoy empujando al equipo para conseguir algo parecido"

El piloto madrileño de Williams regresa a una de las pistas en las que mejor se siente tras conseguir la victoria el año pasado.

Carlos SainzCarlos SainzGetty

Carlos Sainz quiere volver a recuperar sensaciones. Tras tocar las estrellas hace unos pocos Grandes Premios en Bakú y colarse en el Top 3 en la última sprint en Austin, su choque en carrera con Antonelli que le dejó fuera ha vuelto a levantar alguna ampolla.

Y es que el madrileño de Williams acumula una sanción de 5 posiciones en parrilla por aquel incidente hace una semana. En un circuito en el que Sainz se suele sentir bastante cómodo y en el que consiguió la victoria el año pasado, en esta ocasión tiene un pequeño déficit.

"Hay cosas que son equiparables (al año pasado), como el equilibrio en curva, el equilibrio del coche… Aunque sean de características distintas, estoy empujando al equipo para conseguir algo parecido y a ver cómo podemos acercarnos a ese rendimiento. A ver qué podemos hacer para mañana"

"Relativamente contento. He perdido mucho tiempo en los Libres 1, de configurar cosas, y hay algunas cosas que he notado del coche que no me han hecho sentirme muy bien. Me gustaría acercarme a lo que sentí el año pasado en este circuito. Para no haber hecho Libres 1, bastante competitivo en general. Buen ritmo de tanda larga y de tanda corta, pero queda mucho trabajo por hacer"

"Creo que estamos en ese límite entre la Q3 y la Q2. Dicho esto, hay muchos pilotos que se han perdido los Libres 1, así que el orden de la parrilla puede ser un poco incierto todavía. Creo que vamos a estar en ese límite de la Q3"

Las 6 de laSexta

  1. Valencia se vuelve a manifestar para exigir la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de la tragedia
  2. Los técnicos habrían recibido órdenes de no avisar de las mamografías dudosas porque lo haría un programa informático
  3. Feijóo advierte a Sánchez antes de su comparecencia en el Senado: "Si dice la verdad irá al juzgado y si miente también"
  4. Los menores, desprotegidos en redes: el 65% ha reenviado fotos íntimas de otros jóvenes sin su consentimiento
  5. Trump asegura haber detenido "prácticamente toda" la entrada de droga por mar a EEUU: "Y muy pronto lo haremos por tierra"
  6. Investigan como un caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Alicante: hay dos detenidos