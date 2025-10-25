Carlos Sainz rememora su victoria en México: "Estoy empujando al equipo para conseguir algo parecido"

El piloto madrileño de Williams regresa a una de las pistas en las que mejor se siente tras conseguir la victoria el año pasado.

Carlos Sainz quiere volver a recuperar sensaciones. Tras tocar las estrellas hace unos pocos Grandes Premios en Bakú y colarse en el Top 3 en la última sprint en Austin, su choque en carrera con Antonelli que le dejó fuera ha vuelto a levantar alguna ampolla.

Y es que el madrileño de Williams acumula una sanción de 5 posiciones en parrilla por aquel incidente hace una semana. En un circuito en el que Sainz se suele sentir bastante cómodo y en el que consiguió la victoria el año pasado, en esta ocasión tiene un pequeño déficit.

"Hay cosas que son equiparables (al año pasado), como el equilibrio en curva, el equilibrio del coche… Aunque sean de características distintas, estoy empujando al equipo para conseguir algo parecido y a ver cómo podemos acercarnos a ese rendimiento. A ver qué podemos hacer para mañana"

"Relativamente contento. He perdido mucho tiempo en los Libres 1, de configurar cosas, y hay algunas cosas que he notado del coche que no me han hecho sentirme muy bien. Me gustaría acercarme a lo que sentí el año pasado en este circuito. Para no haber hecho Libres 1, bastante competitivo en general. Buen ritmo de tanda larga y de tanda corta, pero queda mucho trabajo por hacer"

"Creo que estamos en ese límite entre la Q3 y la Q2. Dicho esto, hay muchos pilotos que se han perdido los Libres 1, así que el orden de la parrilla puede ser un poco incierto todavía. Creo que vamos a estar en ese límite de la Q3"