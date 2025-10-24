Ahora

"Asumo parte de mi responsabilidad"

Carlos Sainz carga duramente contra la FIA: "Me parece desproporcionado"

El piloto de Williams ha criticado la sanción que le han impuesto para México tras su choque con Antonelli en Austin.

Carlos Sainz tras el GP de ItaliaCarlos Sainz tras el GP de ItaliaGetty

Tras su tercer puesto en la sprint del sábado, Carlos Sainz arrancó el Gran Premio de Estados Unidos rebosante de confianza.

Sin embargo, en la séptima vuelta, mientras luchaba por la séptima posición con Andrea Kimi Antonelli, el '55' bloqueó en la curva 15 y tocó al piloto de Mercedes.

Sainz se retiró y el italiano se fue a la última posición, y la FIA tomó cartas en el asunto imponiendo una sanción al de Williams de cinco posiciones para la parrilla del Gran Premio de México.

Además, Carlos recibió dos puntos en la superlicencia, sumando cuatro en los últimos 12 meses.

Pues bien, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de México le han preguntado al ex de Ferrari por el castigo, y Carlos no ha podido ser más contundente.

"Lo que sucede en pista se queda en pista. La decisión de los comisarios de penalizar con cinco posiciones por lo que sucedió me parece desproporcionado por el incidente en sí. Creo que deja al descubierto algunas debilidades de la normativa", ha señalado.

"Asumo parte de mi responsabilidad, me hubiera gustado que ambos hubiéramos seguido. Pero después de las 'onboards', que sigan con cinco posiciones es difícil de asumir", ha añadido.

De hecho, Sainz afirmó que su caso se debería analizar de cara a acciones similares que se puedan dar en el futuro.

"La penalización... No creo que lo hablemos en la reunión de pilotos. No lo veo apropiado. No va a cambiar nada. Quizás esto lo debamos debatir en Catar", zanjó.

