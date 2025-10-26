Bagnaia carga contra MotoGP después del accidente entre Rueda y Dettwiller : "Nunca entenderé..."

Un pinchazo de última hora arruinó un podio casi asegurado para el italiano que no quiso dar importancia al incidente. En su lugar, dejó un interesante pensamiento sobre el duro accidente en Moto3.

El GP de Malasia estuvo marcado por el escalofriante accidente entre Jose Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la vuelta de reconocimiento de la carrera de Moto3.

El piloto italiano 'Pecco' Bagnaia había recuperado la sonrisa con la victoria en la 'sprint'. Una victoria que le devolvió momentáneamente la tercera plaza del campeonato del mundo de MotoGP y todo parecía indicar que el de Ducatipodría firmar un gran fin de semana en Sepang.

Sin embargo, la mala fortuna volvió a atormentar al tricampeón y un pinchazo en las últimas vueltas le obligó a abandonar y, consecuentemente, perder su puesto en un podio que tenía en la mano.

La realidad es que el turinés restó toda la importancia a su incidente y se centró en dar su opinión sobre el accidente de Moto3 que sobrecogió a todos los pilotos.

"Hay que comenzar hablando de Moto3. Esto es lo importante, no un pinchazo. Tenemos buenas noticias sobre Rueda, pero nada sobre Noah. Esperemos que esté bien. Fue muy difícil concentrarse. Puede que sea débil, pero nunca entenderé que dejen correr a los pilotos de Moto3 después de ver lo que acababa de pasar a dos de sus compañeros. En muchas situaciones, los pilotos tienen una sensibilidad que seguramente quienes manejan el campeonato, no tienen", declaró.

Más tarde, el 63 expresó sus sensaciones del fin de semana en declaraciones recogidas por 'MotorSport': "Un pinchazo puede pasar. A pesar de salir de aquí con menos puntos que en Motegi, me voy con una idea más clara de lo que pasa".