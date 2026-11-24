En la I Gala del Arbitraje Español, el presidente de LaLiga cree que la candidatura de España para el Mundial 2030 debería debatirse si ni Madrid ni Barcelona se quedan con la final.

España y Marruecos pugnan por la final del Mundial 2030. Madrid y Barcelona contra Casablanca. Esas podrían ser las tres opciones que están en cabeza para la FIFA.

En las últimas semanas se ha 'alertado' de la posibilidad de que Gianni Infantino dé la final a Marruecos a cambio de su apoyo en las elecciones del mes de marzo. Unas elecciones, por cierto, que se celebrarán en la ciudad de Rabat.

A Javier Tebas le han preguntado por la posibilidad de que España pierda esa final. Ha respondido en la I Gala del Arbitraje Español.

Pide a España "repensar" qué hacer con ese mundial: "Si eso ocurre habrá que repensarse nuestro papel en el Mundial. No sé si retirar o no retirar, pero repensarse habría que repensarse...".

"El Mundial se organizó para que la final fuese en España", dice contundente el presidente de LaLiga.

Será el año que viene cuando se conozca dónde es la gran final. Y todo podría depender de los apoyos que tenga Infantino para revalidar su presidencia en la FIFA.

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