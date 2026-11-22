El neerlandés se muestra pletórico tras la victoria en el desierto de Nevada y se burla del piloto de Mercedes por el error que tuvo cuando buscaba adelantarle.

Se la tenía guardada Verstappen a quién se va a convertir en su archienemigo para el resto de su carrera deportiva. Y es que Russell alzó la voz contra las actitudes en pista del neerlandés. Tras la victoria de este y el error del Mercedes, Max se la ha devuelto en una burla sin precedentes.

El tetracampeón vio por los retrovisores cómo George se iba fuera de pista y exclamó en una mezcla de risa y sarcasmo por radio: "Bien hecho, Dios santo...". Tras la sesión llegó la 'rajada': "Hoy, el karma ha hecho de las suyas. Fue fantástico mirar por el retrovisor y ver lo que estaba pasando".

"Pensé: '¡Genial! Mi día no ha hecho más que mejorar'. Al cruzar la meta en primera posición, el día ha sido redondo", comenta con sorna 'Mad Max' en el corralito. No contento con la victoria que le sitúa en la segunda posición del Mundial de Pilotos, algo que él mismo declaró que no le motiva en absoluto, hizo más sangre.

"No está ni cerca de mi nivel, por eso sus declaraciones no me motivan. Es típico de él, tiene una bocaza fuera de la pista y, en ella, esta temporada está siendo una auténtica vergüenza para él con ese coche, así que eso encaja a la perfección", zanjó en 'Viaplay'.

También critica a la normativa

La carrera de Las Vegas rompió el récord de más adelantamientos en la historia de un Gran Premio, sin embargo, esto vino motivado por la excesiva dependencia de las baterías. Es sin duda la implementación que más debate suscita entre los aficionados y pilotos.

El piloto de Red Bull dijo en la retransmisión que tuvo sensaciones extrañas con esta carrera y, posteriormente al ser cuestionado por 'Canal Plus' fue tajante: "Esto para mi no es Fórmula 1. En la televisión habrá sido divertido, pero no debería ser así".