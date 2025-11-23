Verstappen mete el dedo en la llaga: la burla de Max a Norris tras su error en Las Vegas: "Gracias..."

El neerlandés ha dejado un controvertido mensaje tras la carrera en Las Vegas. Agradece a Lando su fallo en la salida.

Quién iba a decir a principio de temporada que, a falta de dos grandes premios, Max Verstappen se iba a encontrar con una nueva oportunidad para conseguir su quinto título de Fórmula 1. El neerlandés ha firmado un final de año espectacular imponiéndose a los McLaren.

Hace algunas carreras, Max aseguraba que para poder optar al título necesitaba algo de suerte. Esa fortuna apareció en Las Vegas. Los McLaren, descalificados. Lando Norris ya celebraba poder convertirse en campeón del mundo el próximo fin de semana en Qatar. Pero una irregularidad en el suelo del monoplaza 'papaya' puso el Mundial patas arriba.

Todo en una carrera en la que Max cruzó la línea de meta en primer lugar. El neerlandés adelantó a Norris, que salía primero, en la curva uno en una acción muy extraña por parte del británico. Lando, muy preocupado por el de Red Bull, que salía segundo, le cerró rápido el carril interior.

Sin embargo, estar tan centrado en Verstappen le hizo pasarse de frenada en la primera curva. Max no perdonó y se pudo primero. Tras la carrera, le lanzó un 'dardo' a Norris: "Lando ha sido agresivo, aunque creo que ha mirado demasiado los retrovisores y se ha olvidado de frenar, así que he dicho 'vale, muchas gracias".

El neerlandés se mostró irónico con esa acción de su máximo rival por el Mundial. 58 puntos en juego, 24 de distancia entre Verstappen y Piastri con respecto a Norris. Todo por decidir tras un GP de Las Vegas que ha encendido la lucha por título.