¡Más de mil millones de presupuesto! Florentino Pérez presenta las históricas cuentas del Real Madrid

El presidente del club blanco ha presentado en su Asamblea General Ordinaria unas cuentas récord. Los números mostraron unos ingresos históricos, de 1.185 millones de euros en la temporada 24/25.

Florentino Pérez y su Junta Directiva han comunicado a los socios del equipo blanco las cuentas del Real Madrid en un año realmente importante. Tras las reformas del Bernabéu, este ya se encuentra a pleno rendimiento y tiene un rol esencial en el crecimiento económico del club.

Además de los partidos, el estadio acoge todo tipo de eventos comerciales, lo que genera una actividad adicional. Esta situación, permite a los de Chamartín presentar unos presupuestos históricos de 1.248 millones de cara a la temporada que viene, una marca de récord. Superando por segundo año consecutivo la barrera de los 1.000 millones.

De los casi 2.000 socios representantes citados, los presentes han conocido la celebración de una futura Junta Extraordinaria, anunciada por el presidente para antes del cierre de año. En ella se comunicará el proyecto de nuevo modelo societario del club.

Además, el Madrid cerró la temporada con 24 millones de beneficio neto y 598 de patrimonio neto. A su vez, la deuda neta ha quedado en 12 millones. Unos resultados muy sólidos. Como era de esperar, la Junta Directiva ha contado con el apoyo rotundo de sus socios.

Entre las cuestiones del día, el controversial partido de Miami, la Superliga, Javier Tebas y hasta el 'Caso Negreira'. Florentino aprovecha y saca pecho de su impecable gestión, que sitúa al Real Madrid como uno de los clubes más dominantes de toda Europa.