Florentino Pérez, muy duro con el Barça por el ‘Caso Negreira’: “Coincide con su mejor etapa…”

El presidente del Real Madrid ha cargado contra el club blaugrana por su implicación en el 'Caso Negreira'. También ha sido muy crítico con la UEFA y con Javier Tebas, presidente de La Liga.

Florentino Pérez ha sido increíblemente tajante en la Asamblea de Socios del Real Madrid. El presidente del club blanco se ha pronunciado de manera muy seria sobre el 'Caso Negreira' dejando palabras muy duras en contra del Fútbol Club Barcelona.

, cualquiera que sea el motivo, al vicepresidente de los árbitros más de. Tenía funciones importantes y es un periodo que coincide con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país, casualmente", ha asegurado Florentino denunciando lo sucedido entre el club culé y Josemaría Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

También ha mostrado su descontento con la rueda de prensa de los árbitros en la previa de la Copa del Rey: "El Real Madrid ha sido el único que se ha personado en el juicio por este caso. Fran Soto (presidente de los árbitros) ha pedido que se pase página y nos ha pedido que lo olvidemos, ¿Pero cómo se puede olvidar? Y no es normal que se mantengan ahí la mayoría de los árbitros del 'caso Negreira'.

"Es una situación que les impide actuar con neutralidad. ¿Cómo es posible que en la previa de la final de Copa, el árbitro del partido y el del Var, (De Burgos Bengoechea y Pablo González Fuertes) amenazaran que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey? Debería haber sido apartado y no se tomó ninguna medida al respecto", declara Florentino.

'Palo' a Tebas y a La Liga

El presidente del Madrid hace referencia a la mejor época que ha vivido el Barça a nivel de resultados y de títulos en su historia. Florentino también ha sido muy duro con Javier Tebas, presidente de la Liga, debido a su gestión al mando de la competición doméstica.

"No es normal que el presidente de la Liga nos quieran imponer un partido en Miami que no le parece normal ni al propio capitán del Barça Frenkie De Jong. Y tampoco es normal que la Liga apoye que dos equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso a inyecciones económicas extra por jugar en Miami", asegura el máximo mandatario blanco.

Florentino no entiende las críticas por parte de Tebas hacia el partido de la NFL disputado la pasada semana en el Santiago Berbanbéu: "Y aún tenemos que escuchar a Tebas comparando al partido con la NFL con su intento de jugar en Miami, un proyecto fallido. El partido de la NFL fue legal y ajustada a la competición y además cuenta con el respaldo de todo. No es lo mismo, no tenía ni el apoyo de la UEFA. No es más que una apuesta fallida. Y no es normal que desde LaLiga cobren seis veces más que la Premier".

"Ahora les toca depurar las responsabilidades oportunas. El presidente de LaLiga ha actuado por su cuenta y riesgo y tendrá que asumir su responsabilidad. Sin olvidar el bochorno de ver cómo se trató la protesta de los jugadores de LaLiga. Todos comprobamos la bochornosa censura de LaLiga. No sé qué fue más vergonzosa, si la conexión 30 segundos tardes o escudarse en el 'compromiso por la paz'. ¿Pero qué paz?", aseguró el presidente del Real Madrid.

Florentino también carga contra el sueldo de Javier Tebas: "Lejos queda ese momento en el que Tebas entró a LaLiga y se bajó el sueldo en 2013. Resulta que ahora ha multiplicado por 10 su sueldo, a costa de los clubes que tienen que venderjugadores para podersobrevivir".

Contra la UEFA

Florentino también ha sido muy duro con la UEFA por el 'Caso Superliga': "No es que estemos contra todo, sino que nos oponemos a lo que no es legal o ético. No es normal y no es legal que se trate de impedir a los clubes que organicen sus propios torneos. No es normal que desde la UEFA traten de dirigir nuestro destino y que juguemos formatos de competición que perjudican a los aficionados. Nadie nos puede sancionar, los clube somos libres como ha dicho la última sentencia (La Audiencia Provincial)".

"Tenemos los dos derechos, el de ser indemnizados por daños con miles de millones de euros y de hacer nuestra competición y les aseguro que llevaremos a cabo las dos. Pero tengan en cuenta que los ejecutivos de la UEFA se deben a sus votantes. Nos vemos por este motivo obligados a jugar partidos en Asia o cerca de China.. No es normal que en pleno siglo XXI sea más cada vez más caro ver el fútbol", aseguró el directivo blanco con dureza.

Florentino Pérez ha dejado una de sus comparecencias más duras que se le recuerdan como presidente del Real Madrid. Tremendamente crítico con el 'Caso Negreira', con Javier Tebas y con la UEFA. También ha tratado otros temas de la actualidad blanca como los resultados económicos del club o la situación con la celebración de los conciertos en el Bernabéu.