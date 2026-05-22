Verstappen aclara su futuro en F1: "Mejorará el producto y eso es lo que quiero para seguir"

El piloto neerlandés habla de su futuro y sobre los nuevos cambios que ha anunciado la FIA para el próximo año: "Sólo quiero un buen producto en la Fórmula 1".

La nueva era de la F1 no ha empezado con buen pie. El nuevo reglamento ha sido muy criticado por mucha gente del paddock, y en especial por algunos pilotos como Max Verstappen.

El piloto neerlandés ha mostrado en varias ocasiones su descontento con la nueva normativa y eso ha hecho que empezaran a circular los rumores sobre una posible marcha del cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1.

Unas regulaciones que la FIA se ha visto obligada a retocar, anunciando cambios importantes de cara al año que viene y dando más protagonismo al motor de combustión. Unas modificaciones que siempre y cuando se confirmen al 100%, parecen que harán que 'Mad Max' se quede en Fórmula 1: "Es definitivamente lo que el deporte necesita y lo mínimo que esperaba. Sin duda, va por muy buen camino".

"Sólo quiero un buen producto en la Fórmula 1 y esto, sin duda, lo mejorará. Significa que estoy más contento y eso es lo que quiero para poder seguir en la Fórmula 1. No tengo una respuesta definitiva, no importa. Por mi parte, estoy contento donde estoy, el equipo está progresando mucho y eso también es muy emocionante de ver", comentó Verstappen, según recoge 'MARCA'.

Aunque el piloto de Red Bull ha dejado claro que quiere esperar a que estos cambios estén 100% confirmados: "Siempre quise continuar, pero siempre quise ver un cambio y creo que el cambio que se avecina es definitivamente muy, muy positivo".

"Diría que es casi un regreso a la normalidad, así que eso es bueno. Pero tenemos que esperar y ver hasta que esté completamente confirmado, pero definitivamente tiene que suceder", concluyó el neerlandés.

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