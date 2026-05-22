Albon atropella a una marmota...¡y se va contra el muro!

El piloto tailandés provocó la primera bandera roja del fin de semana después de irse contra el muro por atropellar una marmota.

El GP de Canadá ha comenzado de forma accidentada. Alex Albon ha acabado antes de tiempo la única sesión de entrenamientos libres de este fin de semana en la curva 7.

El piloto de Williams, y compañero de Carlos Sainz, ha chocado contra el muro y ha provocado la primera bandera roja. Un choque que ha dejado el FW48 del equipo británico completamente destrozado.

Un accidente que al parecer, ha sido porque Albon ha atropellado a una marmota y eso ha hecho que el coche del tailandés haya pegado un pequeño salto, que el piloto de 30 años no ha podido controlar.

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