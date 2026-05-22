Los profesores de Valencia vuelven a salir a la calle en una nueva jornada de huelga con la negociación enquistada

Los detalles Reclaman diferentes mejoras en sus condiciones como, por ejemplo, una subida salarial. También piden una reducción de ratios, menos burocracia y mejora de infraestructuras.

Los profesores de la Comunidad de Valencia continúan en huelga para mejorar sus condiciones laborales, manifestándose en Valencia en una protesta que ya lleva 12 días. Las negociaciones están estancadas tras una reunión fallida con la consellera de Educación, Carmen Ortí, quien se levantó de la mesa tras el rechazo de los sindicatos a su oferta. Los sindicatos, como STEPV, CC OO, UGT y CSIF, exigen una subida salarial, reducción de ratios y aumento de plantillas docentes. También reclaman menos burocracia, mejores infraestructuras escolares y respeto al valenciano. El conflicto sigue sin solución a la vista.

Los profesores de la Comunidad de Valencia han vuelto a salir a la calle en una nueva jornada de huelga para reclamar una mejora de sus condiciones laborales.

La marea verde que identifica a los docentes de primaria y secundaria ha tomado las calles de Valencia. Al ritmo de sus bandas, primero van a acudir a la Consellería de Hacienda y a continuación llegarán al Palau de la Generalitat para decir bien algo que necesitan más ayuda.

Este es el día número 12 de una protesta que no parece que vaya a terminar a corto plazo, y es que las negociaciones continúan enquistadas.

El miércoles tuvo lugar una reunión fallida con la consellera de Educación que apenas duró 12 minutos y en la que la propia Carmen Ortí se levantó de la mesa tras el 'no' de los sindicatos a su última oferta.

Los sindicatos convocantes, STEPV, CC OO UGT y CSIF, explicaron este miércoles que, al inicio de la reunión, trasladaron a la Conselleria los resultados de la encuesta, en la que un 78% del profesorado había votado en contra de la última propuesta e informaron de su intención de continuar con la huelga y las movilizaciones.

Además, subrayaron que fue Ortí la que "se levantó de la mesa", ya que ellos "tenían voluntad de negociar, pero no ha podido ser, ya que la consejera no quiere hablar más", informó UGT.

Tras este fallido intento de negociación, este jueves, más de un centenar de equipos directivos se presentaron en Les Corts para presentar su renuncia ante la consellera de Educación. Aunque no pudieron registrarlas, ya que les indicaron que tienen que convocar otra reunión y llevarlas a la Conselleria. Los docentes, por su parte, ya han dejado claro que presentarán 251 renuncias.

Las reclamaciones de los sindicatos

Los sindicatos reclaman diferentes mejoras en sus condiciones como, por ejemplo, una subida salarial para el profesorado. También piden una reducción de ratios, es decir, tener menos alumnos por aula.

Otro de los reclamos del profesorado es el aumento de plantillas docentes y personal de apoyo. Piden más profesores, orientadores y especialistas para atender mejor al alumnado y reducir la sobrecarga laboral.

El profesorado exige también menos burocracia ya que denuncian un exceso de tareas administrativas y papeleo que, según indican, les quita tiempo para enseñar. La mejora de infraestructuras escolares entra también en las reclamaciones de los docentes, quienes reclaman centros en mejores condiciones y planes de climatización frente al calor en aulas.

Por otro lado, algunos sindicatos también exigen respeto y protección del valenciano y garantías para la enseñanza de la lengua cooficial en la educación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.