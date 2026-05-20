Le Normand se sincera en su libro 'Por miedo a decepcionar': de una pérdida muy dura en su infancia a las críticas en el fútbol

El futbolista del Atlético de Madrid charla con 'Jugones' sobre el libro que acaba de escribir y también desgrana cómo es Simeone en el tú a tú con el jugador.

El futbolista Robin Le Normand, del Atlético de Madrid, ha presentado su libro 'Por miedo a decepcionar' y en 'Jugones' ha contado cuáles han sido los motivos para dar este paso en el que habla de su vida personal: "He decidido escribir, abrirme... lanzarme para buscar una nueva manera de avanzar".

Robin vivió una infancia muy dura. Con cinco años perdió a su hermana pequeña en un accidente. Y a partir de ahí su mentalidad cambió por completo.

Cicatrices que han marcado su vida y toda su carrera: "No quería ser una carga para mi familia. No quería decepcionar a mis padres, quería hacerlo todo bien para ellos. Y eso a veces te penaliza".

Un libro en el que el defensa del Atlético de Madrid ha intentado transmitir que todo el mundo sufre sus miedos: "Todo el mundo tiene también sus soluciones para gestionar esos momentos complicados".

Sobre las críticas, que en el mundo del fútbol abundan, Le Normand llegó a la conclusión de que no podía apartarse de ellas: "Tu familia es la que tienes que escuchar. Es mi guía. Cuando unas críticas me ponen triste, ellos me van a decir si es verdad o no".

"El objetivo de este libro es contar lo que hay detrás del futbolista, lo que la gente no ve", dice el central.

El papel de Simeone

En el Atlético de Madrid se ha encontrado con un líder, un Simeone que es el alma del equipo. Le define como un ganador por encima de todo: "Simeone lo tiene en la sangre, el querer ganar. Es una relación muy intensa, de mucha fuerza, de mucha intensidad, de resultados, de siempre dar lo máximo. Lo importante es ganar y ganar".

"Te exige cada día. No puedes bajar los brazos ni un minuto", cierra Le Normand, que desea estar en el Mundial con España este verano. El próximo lunes sabrá si su nombre está o no en la lista de Luis de la Fuente.

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