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24 Horas de Nürburgring

Mercedes no permite a Antonelli hacerse un Verstappen: "Cuando tenga cuatro mundiales..."

Bradley Lord, subdirector del equipo Mercedes, descarta que Kimi Antonelli vaya a competir en las 24 Horas de Nürburgring tal y como ha hecho Max Verstappen.

Kimi AntonelliKimi AntonelliGetty

Kimi Antonelli quiere hacerse un Max Verstappen. El joven líder del mundial de la Fórmula 1 quiere competir en las 24 Horas de Nürburgring a la vez que está presente en el mundial del 'Gran Circo' con el equipo Mercedes.

Pero le han parado los pies a las primeras de cambio. Bradley Lord, subdirector del equipo Mercedes, ha negado cualquier opción de competir para el piloto italiano.

"No, no está autorizado a correr en Nürburgring", ha dicho Lord en palabras que publica 'SoyMotor' este lunes.

"Hace poco hablamos de esto. Creo que estaba bromeando o algo así, pero Mercedes le denegó el permiso para obtener el DMSB Nordschleife Permit este año", sostiene uno de los hombres fuertes del equipo Mercedes.

Y le lanza un dardito. Porque si Red Bull le ha permitido hacer eso a Max Verstappen es porque ya ha conseguido cuatro títulos mundiales de la Fórmula 1.

"Quizá, cuando tenga cuatro títulos mundiales y algo más de experiencia, le permitiremos correr. Por ahora es muy joven para hacerlo", cierra Lord.

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