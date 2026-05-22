La tremenda predicción de una leyenda del tenis sobre Jódar: "Pelear con Alcaraz y Sinner..."

John McEnroe ve en el de Leganés un talento lo suficientemente potente como para equipararse a los dos mejores del mundo. Sin embargo, avisa de que todavía es pronto y de que hay otros candidatos para optar a lo mismo.

Rafa Jódar ha sido la gran sensación del tenis mundial esta primera mitad de año. El madrileño se destapó en el Mutua Madrid Open como una promesa cuando solo llevaba unos meses como profesional.

Su forma de jugar y su humildad han cautivado a muchos seguidores del tenis. Sin embargo, el fenómeno 'Jódar' no termina ahí. Muchas leyendas del deporte de raqueta han dejado ver también la admiración que sienten al ver jugar a Rafa.

Para John McEnroe, el de Leganés tiene talento más que de sobra para triunfar. Es más, el mito estadounidense señala que Jódar podría poner fin al duopolio entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que lleva dominando el tenis varios años.

"A mí me parece un jugador que legítimamente podría desafiar a los dos de arriba. No sé si puede hacerlo ya en París, porque seguramente necesite más fuerza y madurez. Pero cuando miras su juego… toma la bola muy pronto, pega una barbaridad por ambos lados, tiene un gran saque, es grande pero se mueve muy bien", asegura McEnroe en declaraciones recogidas por 'As'.

Aún así, el siete veces ganador de Grand Slams señala a otro tenista que podría estar en la pelea con Carlos y Jannik: "Y parece tener ese factor especial. Le metes en la mezcla junto a Fonseca, del que llevamos hablando tiempo. Ambos están ahora mismo más o menos por el mismo ranking, sobre el top-30".

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