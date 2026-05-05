El severo castigo que plantea un expiloto de F1 para Max Verstappen por criticar al reglamento

El expiloto colombiano Juan Pablo Montoya ha propuesto sancionar de forma contundente a aquellos pilotos que se posicionen en contra de la normativa, haciendo hincapié en el tetracampeón del mundo.

Las críticas al reglamento de la Fórmula 1 continúan siendo el pan de cada día pese a las modificaciones pactadas entre la FIA y los pilotos. Durante el GP de Miami, dichos cambios ya fueron implementados y han beneficiado a gran parte de la parrilla, pero todavía hay pilotos escépticos.

Uno de ellos continúa siendo Max Verstappen. El piloto neerlandés ha experimentado mejoras tanto en su coche como en la competición en la última carrera, consiguiendo su mejor posición en 2026, pero su pugna con la normativa no cesa.

"Lo que dije sobre el reglamento sigue siendo válido. No noto mucha diferencia ahora que se han modificado algunas cosas. En la clasificación, en algunas curvas todavía no puedes ir a fondo, porque si no, vas más lento en la recta", comentó el tetracampeón del mundo tras la carrera.

Ante las persistentes quejas del piloto de Red Bull, un expiloto de F1 ha propuesto medidas contundentes contra aquellos corredores que critiquen el reglamento, haciendo hincapié en Max. "Criticar el reglamento de la forma en la que lo hace debería tener consecuencias. Tienes que respetar el deporte", afirma Juan Pablo Montoya en el podcast 'Chequered Flag' de la 'BBC'.

El expiloto colombiano, que militó en Williams y McLaren, ha explicado que ningún piloto está por encima de la competición, por lo que en caso de posicionarse en su contra deberían ser sancionados. "Entonces opinarán diferente", añade Montoya, antes de ser preguntado acerca de qué penalizaciones impondría a un piloto como Verstappen.

"Podría perderse una carrera, o incluso le impondría siete u ocho años de penalización en la superlicencia", concluye el expiloto, destacando qué sanciones impondría al neerlandés.