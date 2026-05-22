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Tras imputar a Raúl Castro

Cuba se lanza a la calle para plantar cara a Trump en una multitudinaria manifestación

El contexto La imagen de miles de personas manifestándose frente a la embajada estadounidense en La Habana es toda una demostración de fuerza del pueblo cubano frente a Trump. En la población reina la indignación y la sorpresa ante lo que consideran que es una acusación injusta contra Raúl Castro.

Personas se congregan antes de una manifestación progubernamental convocada por las autoridades cubanas para protestar contra las políticas estadounidenses hacia la isla
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Decenas de miles de cubanos y cubanas se han lanzado a la calle para plantar cara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una multitudinaria manifestación. Se han congregado a solo unos pasos de la embajada estadounidense en La Habana para mostrar su apoyo a Raúl Castro en medio de las acusaciones hechas por el departamento de Justicia de EEUU.

De momento, en la calle reina la incertidumbre ante las amenazas de Donald Trump y el secretario de estado Marco Rubio de una posible agresión contra la isla. Desde las autoridades cierran filas en torno a Raúl Castro y aseguran que responderán ante cualquier agresión militar.

La imagen de los miles de cubanos manifestándose frente a la embajada estadounidense es toda una demostración de fuerza del pueblo cubano frente a Donald Trump. Porque en el pueblo cubano reina la indignación y la sorpresa ante lo que consideran que es una acusación injusta contra Raúl Castro y una jugada más de la Administración Trump para justificar una posible intervención militar en la isla.

Un crimen de hace 30 años

Estados Unidos acusa a Raúl Castro de cuatro cargos de asesinato, dos de destrucción de aeronaves y uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. "Creo que es un día muy grande y muy importante", declaró este miércoles el republicano. A días de cumplir 95 años, Castro podría enfrentarse a cadena perpetua o, incluso, la pena de muerte.

Los hechos de los que se le acusa se remontan a 1996, cuando ejercía de Ministro de Defensa de Cuba, mientras su hermano Fidel presidía el país. En esa época, decenas de embarcaciones salían de la isla a diario rumbo a Estados Unidos. Muchos de ellos no alcanzaban la costa, se hundían o tenían que regresar. Entonces surgió la organización sin ánimo de lucro "Hermanos al Rescate" ('Brothers to the Rescue').

Utilizaba avionetas que patrullaban los más de 1.000 kilómetros de mar que separan ambos países para trasladar a las personas que viajaban en esas embarcaciones. Hasta que el 24 de febrero de 1996, Raúl Castro dio esta orden: "Túmbenlos en el mar en cuanto se aparezcan".

La Armada cubana derribó dos de esos aviones y en el ataque murieron cuatro personas, tres de ellas estadounidenses. El fundador de Hermanos al Rescate, José Basulto, reclamó una respuesta popular en Cuba contra los asesinatos. "Al pueblo de Cuba, le pedimos que responda a este crimen cometido por el gobierno de Castro", demandó.

Por su parte, el gobierno cubano justificó la medida afirmando que Washington habría hecho lo mismo en su situación. "Si hacen eso sobre territorio norteamericano, ¿cómo actuaría el Gobierno de EEUU?", preguntó el entonces ministro de Exteriores, Roberto Robaina.

El caso se quedó en el aire hasta ahora, 30 años después, con Raúl Castro a punto de cumplir los 95. El gobierno de Trump le acusa de cuatro cargos de asesinato, dos de destrucción de aeronaves y uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

Más de siete décadas de enfrentamientos entre ambas naciones y, por primera vez, una acusación formal que llega en medio del aumento de la presión estadounidense y de las amenazas de Trump con invadir la isla.

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