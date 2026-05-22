El nuevo escenario al que se enfrenta Rafa Jódar en Roland Garros: "Jugar a cinco sets..."

El jovencísimo tenista español llega como cabeza de serie a su primer Roland Garros, pero no se quiere poner ningún objetivo: se marchará contento si lo da todo en la pista.

Rafa Jódar llega a Roland Garros por primera vez y lo hace como cabeza de serie. Debutará ante el tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic, número 94 del mundo en un partido a cinco sets. Algo que cambiará por completo su planificación. Porque a nivel físico la exigencia será enorme.

En la rueda de prensa previa al torneo el tenista madrileño se ha referido a ello: "Será mi primer Grand Slam en tierra batida, así que estoy muy emocionado. Intento jugar mi tenis en todos los torneos, intento llevar mi tenis al máximo nivel, y si las cosas no van bien, intento aceptar la situación y ser consciente de que tengo soluciones para arreglar lo que está pasando en el partido".

"Sabiendo que será mi primer Grand Slam aquí, mi primer Roland Garros, disfruto la experiencia porque, cuando era joven, siempre soñaba con jugar en este tipo de escenarios y en un Grand Slam, así que disfruto la experiencia", reflexiona un Jódar que ha dado un salto enorme en esta gira de tierra desde el Conde de Godó de Barcelona.

Sobre los mencionados cinco sets, el físico será clave: "Será una nueva experiencia jugar a cinco sets e intentar dar lo mejor que tenga ese día. Todo el mundo aquí juega muy bien y te pueden complicar las cosas desde el primer día".

"Toca intentar estar físicamente y mentalmente lo mejor preparado posible y saber que los partidos a cinco sets pueden dar muchas vueltas, que hay que estar ahí porque todo puede pasar en un partido tan largo", dice un Jódar que en cosa de un mes ha acaparado muchísimos focos. Y ahora en Roland Garros, más.

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