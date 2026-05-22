Hamilton zanja los rumores sobre su salida: "Hay mucha gente intentando retirarme..."

El piloto británico responde a los que piensan que podría marcharse de la Fórmula 1 al final de esta temporada: "Sigo motivado".

La etapa de Lewis Hamilton en Ferrarino está siendo como se esperaba. El piloto británico tuvo una temporada de debut bastante gris en 2025, sin ningún podio y muy por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc. incluso, el propio Hamilton llegó a afirmar que "se sentía inútil" y que "Ferrari debería cambiar de piloto".

Esta temporada parece que el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1 ha dado un paso hacia delante. Sin embargo, sigue estando lejos de Leclerc, lo que ha hecho que muchos ya empiecen a pensar que el siete veces campeón del mundo podría poner fin a su carrera deportiva a final de año.

Un rumor que el propio Hamilton ha desmentido en la rueda de prensa previa al GP de Canadá: "Todavía tengo contrato. Así que para mí todo está claro al 100%. Sigo centrado, sigo motivado. Todavía amo lo que hago con todo mi corazón".

"Voy a estar aquí bastante tiempo, así que acostumbraos. Hay mucha gente intentando retirarme, pero eso ni siquiera pasa por mi cabeza. Yo ya estoy pensando qué vendrá después y planeando los próximos cinco años. Mi intención es seguir aquí", comentó el piloto británico.

Este año, el piloto de Ferrari ha conseguido su primer podio con la escudería italiana, aunque sigue estando por detrás de Leclerc en el Mundial. El piloto monegasco le saca ocho puntos a un Hamilton que intentará recortar la distancia en Montreal.

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