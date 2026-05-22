La vivienda convierte la emancipación en misión imposible: el 85,5% de jóvenes entre 16 y 29 años no se independiza en España

Los detalles Un total de 6,3 millones de jóvenes siguen en casa de sus padres, sobre todo por el "obstáculo" que supone el acceso a la vivienda, según se desprende del Observatorio de Emancipación de 2025, elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE).

El Observatorio de Emancipación de 2025 del Consejo de la Juventud de España revela que el 85,5% de los jóvenes entre 16 y 29 años no se han independizado, alcanzando un récord histórico. Solo el 14,5% ha logrado emanciparse, con una edad media de 30,2 años. Las dificultades para acceder a la vivienda, con un alquiler medio de 1.176 euros y un precio de compra de 223.000 euros, son el principal obstáculo. Aunque el mercado laboral juvenil ha mejorado, con un aumento salarial del 1,7% y una caída del paro al 17,2%, esto no compensa el encarecimiento de la vivienda. El Consejo de la Juventud advierte que la vivienda se ha convertido en un factor de empobrecimiento juvenil, y reclama una intervención pública estructural para abordar esta crisis.

El 85,5% de jóvenes entre 16 y 29 años en España no se han independizado, cifra que supone un récord histórico, según se desprende del Observatorio de Emancipación de 2025, elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE). Es decir, un total de 6,3 millones de jóvenes siguen en casa de sus padres, sobre todo por el "obstáculo" que supone el acceso a la vivienda.

En concreto, revela que la tasa de emancipación juvenil en España ha caído a su nivel más bajo desde que hay registros, con un 14,5% de los jóvenes que ha logrado independizarse en el 2025, lo que supone 48.513 menos viviendo fuera del hogar familiar que un año antes. Además, destaca que la edad estimada para poder independizarse alcanza ya los 30,2 años, superando el umbral estadístico de la juventud.

Por tramos, entre los 16 y los 24 años se han independizado el 4,5%, 216.959 personas. Mientras, entre los 25 y 29, lo han hecho el 33,1%, 853.159 jóvenes. En total, el número total de los que han viven fuera del hogar alcanza 1.070.119.

En este sentido, expone que, aunque el mercado laboral juvenil mostró mejoras, estas no fueron suficientes para compensar el encarecimiento de la vivienda. El salario mediano de la juventud asalariada creció un 1,7% interanual y el paro juvenil cayó hasta el 17,2%, su nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión.

Sin embargo, identifica como el "principal obstáculo" para los jóvenes el acceso a la vivienda. El precio medio del alquiler alcanza los 1.176 euros mensuales, una cifra que equivale al 98,7% del salario medio de una persona joven.

En esta misma línea, el precio medio de la vivienda libre llegó a 223.000 euros, un 13,1% más que el año anterior. Para afrontar únicamente la entrada de una vivienda, estimada en unos 66.900 euros, una persona joven tendría que ahorrar íntegramente su salario durante casi cinco años.

El Consejo de la Juventud de España asegura que esta situación desplaza "cada vez más" el acceso a la vivienda desde el esfuerzo individual hacia la capacidad económica familiar, "consolidando profundas desigualdades de origen entre quienes pueden emanciparse y quienes no".

En este contexto, el estudio señala que el alquiler es la opción mayoritaria entre quienes logran emanciparse. El 55% de los jóvenes emancipados vive de alquiler y aumenta el número de quienes comparten piso, el 33% del total, mientras que el 19,7% consigue vivir solo.

Precariedad laboral y social

También advierte de la precariedad laboral y social entre la juventud. Así, revela que el 33% de los jóvenes ocupados trabaja a tiempo parcial, una situación que afecta especialmente a las mujeres. Además, el 29,3% de la población joven se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025.

Además, el Observatorio apunta que el nivel educativo y el empleo ya no garantizan emancipación ni estabilidad. Aunque el 31,4% de las personas jóvenes cuenta con estudios superiores, la tasa de emancipación entre quienes han cursado educación universitaria alcanza el 20,4%. A ello se suma un elevado nivel de sobrecualificación, que afecta al 39% de la juventud ocupada, así como el hecho de que un 15,1% compatibiliza estudios y trabajo simultáneamente.

El Consejo advierte de que "la vivienda ha dejado de funcionar como un elemento de estabilidad y autonomía para convertirse en uno de los principales factores de empobrecimiento juvenil". Del mismo modo, avisa que "tener empleo ya no garantiza poder desarrollar un proyecto de vida independiente ni mantener unas condiciones materiales dignas porque la vivienda está engullendo toda posibilidad de prosperar y quebrando la relación clásica entre trabajo y proyecto de vida".

Intervención pública "sostenida y estructural"

Del mismo modo, señala que la situación actual requiere una intervención pública "sostenida y estructural" que sitúe el acceso a la vivienda como una "prioridad política". La entidad reclama medidas capaces de ampliar el parque público de vivienda, regular efectivamente el mercado del alquiler y garantizar que las políticas públicas de vivienda respondan a las "necesidades reales" de la juventud.

"El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal eje de desigualdad entre las personas jóvenes. Hoy, incluso quienes trabajan o logran emanciparse continúan expuestos a situaciones de pobreza y sobreendeudamiento. Ya ni siquiera estamos hablando de que la vivienda dificulte la emancipación, sino que el problema está siendo tan grave hasta el punto de estar empobreciendo a toda una generación", asegura la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González.