Los detalles La cinta parte de una obra inacabada de Lorca para construir una historia de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas, 1932, 1937 y 2017.

'La Bola Negra', el nuevo filme de Javier Ambrossi y Javier Calvo, rinde homenaje a Federico García Lorca y fue presentado en el Festival de Cannes, donde recibió una ovación de casi 20 minutos. La película, basada en una obra inacabada de Lorca, narra la historia de tres hombres homosexuales en distintas épocas. Entre su elenco destacan Milo Quifes, Guitarricadelafuente, Carlos González, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. La crítica ha elogiado su mezcla de sensibilidad pop y cine clásico, describiéndola como una epopeya bélica gay épica y emocionante. 'La Bola Negra' destaca por su exploración de la música, el teatro y la danza española, y es considerada una firme candidata al Óscar. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Tras meses de espera y expectación, ya podemos echar el primer vistazo a 'La Bola Negra', el filme de Javier Ambrossi y Javier Calvo que rinde homenaje a Federico García Lorca. La película fue presentada nada más y nada menos que en el Festival Internacional de Cine de Cannes y recibió una ovación de casi 20 minutos, donde la prensa internacional alaba la propuesta como "cautivadora" y "emocionante".

La cinta parte de una obra inacabada de Lorca para construir una historia de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas, 1932, 1937 y 2017. En ella, actúan Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau o Lola Dueñas, además de contar con dos colaboraciones destacadas, las de Penélope Cruz y Glenn Close.

Penélope Cruz en 'La Bola Negra', la película de Los Javis.

En las primeras imágenes de la película se puede observar al cantautor y guitarrista Álvaro Lafuente Calvo dando vida a Sebastián, un joven que sobrevive a un bombardeo y es forzado a alistarse en el bando nacional durante la Guerra Civil. Sebastián pasea por la enfermería visiblemente afectado y decide visitar a uno de sus compañeros (Miguel Bernardeau), que había resultado herido.

Primeras imágenes de 'La Bola Negra', la película de Los Javis con Guitarricadelafuente, Penélope Cruz y Miguel Bernardeau

En otra de las escenas de este adelanto predomina el poderío visual unido a una emotiva interpretación donde otro de los personajes deja salir su personalidad al ritmo de la guitarra. En un filme en el que se unen memoria, sentimiento y una gran reivindicación a aquella terrorífica situación que tantos vivieron, los Javis apuestan por esta pequeña obra de Lorca y por un homenaje al escritor, que murió asesinado.

La más positiva de las críticas es de 'The Hollywood Reporter', que señala que "la cautivadora mezcla de sensibilidad pop contemporánea y cine clásico posee una potencia embriagadora que nos transporta en un viaje épico, conmovedor y a menudo divertido, lleno de recuerdos y fantasía".

"Ya era hora de que tuviéramos una epopeya bélica gay de esta magnitud, profundidad e inventiva", además de señalar que "el maximalismo no tiene por qué ser prerrogativa exclusiva de las superproducciones de Hollywood". Mientras que uno de los columnistas de 'The New York Times' afirma que "la competencia de Cannes ha recibido una inyección de adrenalina con la película, un tríptico gay épico y emocionante de los Javis". "¡Amor! ¡Guerra! ¡Cameos de Penélope Cruz y Glenn Close! Es una candidata segura al Óscar en todas las categorías, así que espero que pronto reciba una importante nominación", agrega.

'La Bola Negra' "resulta más cautivadora cuando se adentra en los recovecos de la música popular, el teatro y la danza española, como en el vibrante episodio de Cruz, o cuando desarrolla personajes secundarios como la mordaz madre de Alberto, Teresa, interpretada con entusiasmo por Lola Dueñas, actriz habitual de Almodóvar", señala la revista 'Screen'.

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