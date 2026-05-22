La UDEF halló en el despacho de Zapatero una caja fuerte oculta que su abogado solo accedió a abrir ante la amenaza de destruirla

Los detalles Ahora los investigadores apuran los tiempos para analizar toda la documentación incautada antes de la declaración del expresidente Zapatero este 2 de junio ante el juez Calama.

El 19 de mayo, agentes de la UDEF registraron el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz, facilitado por el PSOE. Durante el registro, encontraron una caja fuerte cuya llave fue entregada tras la amenaza de destruirla. Incautaron varias cajas con documentación y el contenido del móvil de su secretaria, Gertrudis Alcázar. La investigación se centra en una supuesta trama de "facturación ficticia" y tráfico de influencias, con Zapatero como líder. El análisis del material es crucial antes de su declaración el 2 de junio en la Audiencia Nacional. El juez Calama autorizó un cacheo a Alcázar para evitar la destrucción de pruebas.

El pasado 19 de mayo, Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraban el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Un despacho de unos 200 metros cuadrados facilitado por el PSOE al expresidente en plena calle Ferraz, muy cerca de la sede del partido.

Los investigadores encontraban allí, según ha podido saber laSexta, una caja fuerte oculta de la que el abogado del expresidente solo facilitó la llave cuando los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) amenazaron con destruirla.

En el registro, los agentes de la UDEF incautaron varias cajas con documentación, las agendas personales del expresidente y procedieron al volcado del contenido del móvil de su secretaria, Gertrudis Alcázar, persona de máxima confianza de Zapatero y pieza clave en la trama, según el auto.

El análisis de todo este contenido es clave ahora para la investigación, que trabaja para tenerlo listo antes de la declaración de Zapatero el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.

El contenido de las agendas se va a contrastar con informaciones ya en poder de los investigadores. Buscan en concreto citas o reuniones con otros supuestos miembros de la trama, entre ellos confirmación de una comida que el expresidente mantuvo en un restaurante en Madrid con su amigo Julio Martínez y el director del Instituto Halal.

La UDEF considera que Zapatero era líder una presunta trama de "facturación ficticia" y tráfico de influencias en la que su secretaria habría jugado un papel esencial tanto en la creación de una sociedad offshore en Dubai como en el cobro de las facturas que ahora están bajo la lupa de sus investigaciones.

El juez José Luis Calama autorizó un cacheo a Gertrudis Álvarez durante el registro del despacho de Zapatero para evitar que hubiera destrucción de pruebas que pudieran estar contenidas en su dispositivo móvil.

El registro del despacho profesional del expresidente era clave para los investigadores, ya que el juez no permitió que se registrara el domicilio de Zapatero en Las Rozas (Madrid) ni que se le incautara su móvil.

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