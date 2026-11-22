El 'team principal' del cuadro italiano está muy enfadado con la actitud del monegasco al desobedecer el plan de carrera. Se recrudece la crisis en el equipo.

Charles Leclerc vuelve a estar en el ojo del huracán tras una carrera en la que primaron más sus intereses personales que los de la escudería de Maranello. Su décimo puesto en Las Vegas viene por otro toque con su compañero, Lewis Hamilton, y que le supuso un castigo de diez segundos.

El jefe de Ferrari, Frederic Vasseur, ha sido tajante a la hora de hablar de la actuación de su pupilo: "Charles ha cometido un error que perjudica muchísimo al equipo. Su comportamiento ha sido inaceptable. Sinceramente, estoy más que enfadado, porque el mensaje había quedado claro después de México y todos habíamos hablado del asunto en Brasil".

"Desde luego, es inaceptable que se eche a perder de esta manera el trabajo de dos mil personas que se esfuerzan muchísimo. Quizás también sea el momento de empezar a plantearse algunas cosas de cara a la próxima temporada", ha advertido el dirigente francés lanzando un inquietante aviso sobre el rol de cada miembro de la dupla ferrarista.

El exdirigente de Sauber ha analizado la estrategia del equipo en carrera. Lo ocurrido deja en evidencia un desgobierno total con la gestión de dos grandes egos de la parrilla de Fórmula 1: "Le habíamos dado una orden a Charles de no adelantar, porque en ese momento era más importante alcanzar a los coches de delante que ponerse a luchar entre ellos".

"Hoy hemos dado una orden pensando en el equipo y, sin embargo, estaban compitiendo el uno contra el otro. El resultado es el que todos hemos visto. Y es extremadamente frustrante para todos nosotros", ha declarado un decepcionado Vasseur en declaraciones a 'Sky Sports'.

Además, ha asegurado que la relación entre el heptacampeón y el de Mónaco se está resquebrajando y exonera de responsabilidad a la marca: "Ahora la situación es mucho peor que hace 18 meses. La situación entre ellos se ha vuelto inmanejable. Pero al final lo que existe es un problema de entendimiento personal entre ellos, no con el equipo".

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