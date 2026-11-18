El que fuera jefe de la Fórmula 1 dice que Lewis Hamilton debería plantearse su retirada de la competición.

El encontronazo entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc sigue siendo tema de conversación en la Fórmula 1. Bernie Ecclestone, quien fuera jefe de la competición y voz más que autorizada, le ha pedido que deje de quejarse y que se retire ya.

En palabras a 'Sky Alemania' antes del Gran Premio de Las Vegas, Ecclestone carga duramente contra Hamilton: "Cuando se sube al coche para empezar una carrera, ya está quejándose y protestando por algo antes de la primera curva, sea lo que sea".

"Está llegando a una edad en la que tiene que plantearse dejarlo", le pide el que fuera jefe del Gran Circo.

Apuesta por Leclerc como el líder de Ferrari: "Leclerc es un hombre de Ferrari, mientras Hamilton, en cambio, llegó e intentó cambiar la forma de trabajar del equipo. Ya es demasiado tarde para que lo consiga por sí solo".

Está siendo una batalla intensa la de la escudería de Maranello. Sobre todo tras el Gran Premio de México. Y si el coche es capaz de luchar por las victorias, no se puede descartar un nuevo encontronazo entre dos pilotos que quieren ser el número 1 del equipo.

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