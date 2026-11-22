El murciano y el germano tienen una oportunidad inmejorable de terminar el año por todo lo alto. Carlitos parte con cierta inferioridad a pesar de su gran juego debido a las molestias físicas de los últimos partidos.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev quieren ponerle el broche de oro a un 2026 que ha sido muy distinto para ambos. El murciano ha tenido que superar la lesión más grave de su carrera después de haber estado cuatro meses sin coger una raqueta.

Tras tanto tiempo inactivo, Carlitos ha vuelto a las pistas a un nivel increíble y está terminando la temporada mostrando una de sus mejores versiones como tenista. Su victoria en el Masters 1.000 de París confirmó su vuelta y le colocó como el gran favorito en esta Copa de Maestros.

Por desgracia, Alcaraz sufrió una leve lesión en el segundo partido ante Tiafoe y lleva arrastrando molestias física y dolor desde entonces. Zverev, por su parte, quiere cerrar el mejor año de su carrera ganando su tercera Copa de Maestros. No hay que olvidar que el germano se coronó en Roland Garros y US Open.

Horario y dónde ver en TV

La final de las ATP Finals tendrá lugar este domingo a las 18:00h si no hay retrasos de ningún tipo. La pista central de esta Copa de Maestros acogerá el partido que dé cierre a esta temporada. Se podrá seguir en directo a través de Movistar+ en el canal Vamos (dial 7). Anécdotas, momentos determinantes y todo el análisis de la final se podrá seguir también a través de 'laSexta'.

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