Los detalles Sánchez pide votar "por la memoria del exilio republicano" contra "la involución" que representan PP y Vox, que "censuran a Lorca 90 años después de muerto y asesinado". El Ayuntamiento de Pinto ha emplazando a todas las compañías a una reunión esta próxima semana.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pinto, gobernada por el Partido Popular, ha suspendido cinco obras de Federico García Lorca centradas en mujeres anarquistas y memoria histórica. Las obras, que iban a presentarse en el Teatro Francisco Rabal, han sido canceladas, según una de las compañías, por "motivación ideológica", algo que el Ayuntamiento niega. En respuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado esta decisión en un mitin en Gran Canaria, vinculándola a una "censura" por parte de PP y Vox, y ha instado a votar por la memoria del exilio republicano para contrarrestar esta "involución".

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pinto, del Partido Popular, ha suspendido cinco obras de Federico García Lorca que tratan sobre sobre mujeres anarquistas y memoria histórica. En concreto, se trata de las obras 'Libres!!!', 'El hijo de la cómica', 'Poeta (perdido) en Nueva York', 'El verdugo' y 'La reina brava', que se iban a representar en el Teatro Francisco Rabal.

laSexta ha podido hablar con una de las compañías que confirma que se ha producido la cancelación y denuncia que es por "motivación ideológica", algo que el Ayuntamiento de Pinto niega, emplazando a todas las compañías a una reunión esta próxima semana.

Sánchez denuncia la "censura" de PP y Vox

Precisamente, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado en Gran Canaria votar "por la memoria del exilio republicano" contra "la involución" que representan PP y Vox, que "censuran a Lorca 90 años después de muerto y asesinado".

En un mitin en el Gran Canaria Arena que ha comenzado a los sones de 'El baifo' del cantante grancanario Quevedo, ha recordado en su intervención el tercer aniversario del fallecimiento del exministro Jerónimo Saavedra, un "valiente" que abrió "puertas y caminos" mientras ahora se ha visto "cómo un Ayuntamiento en Madrid ha censurado obras de Lorca y monólogos de José Sacristán".

Para el líder socialista, la censura es incompatible con la democracia, y ha defendido que solo se vence "con más democracia, votando por cultura y con el PP y Vox yéndose a casa". Así, Sánchez ha pedido votar "con toda la fuerza", apelando a la memoria del exilio republicano.

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