Antepenúltima cita del 2026
F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Las Vegas de Formula 1
Sigue en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 de la temporada 2026 con Max Verstappen y George Russell saliendo en primera línea.
LAWSON, DESDE EL PITLANE
Confirman que el piloto de RB saldrá desde la calle de boxes. Duro varapalo para el neozelandés que tenía una gran oportunidad de sumar buenos puntos.
CINCO MINUTOS
Queda muy poco para que se apague el semáforo verde. Se sabrá inminentemente si Lawson y Albon llegan a tiempo para la salida.
ALTA TENSIÓN EN LA SALIDA
Max Verstappen y George Russell comparten la primera línea en Las Vegas. Dos pilotos que tienen muchas rencillas en pista y que no ceden ni un centímetro a la hora de luchar. Con los neumáticos y la pista fría, esto puede ser una combinación bestial. Además, el corredor de Mercedes empezó el finde 'rajando' del Red Bull. Vaya salida nos espera.
PROBLEMAS PARA ALBON
Otro coche con problemas. El Williams de Alex Albon ha sido trasladado a la zona de boxes. Problemas serios de última hora para el compañero de Sainz.
CARRERA ESPECIAL PARA SAINZ
En Las Vegas, Carlos Sainz alcanzará la histórica cifra de 250 Grandes Premios disputados. El decimosexto piloto que más ha participado. El madrileño partirá desde la vigésima posición tras una buena clasificación que se ve empañada por la sanción por cambios en el motor.
2️⃣5️⃣0️⃣ Grands Prix 🤩 Congratulations, Carlos! 🎉 #F1 #LasVegasGP https://t.co/rhLVo8Xxvl— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
PELIGRA LA PARTICIPACIÓN DE LAWSON
El coche de Liam Lawson no está para salir a correr. Los mecánicos del RB tapan la entrada del garaje del neozelandés. Quedan 25 minutos para el inicio y hay serio riesgo de que no participe en la carrera. Parte desde la séptima posición.
¡MUY BUENOS DÍAS!
Bienvenidos al directo de la carrera del Gran Premio de Las Vegas. Tanto a los más madrugadores como a los que han trasnochado les toca tener un poco más de paciencia. En menos de media hora comenzará la acción en las calles de 'La Ciudad del Pecado'. La clasificación nos dejó una primera línea de alto voltaje con Max Verstappen desde el primer puesto y George Russell en la segunda plaza. Esta salida puede ofrecernos otro momento de máxima tensión entre dos adversarios muy duros en el cuerpo a cuerpo. El campeón del mundo, Kimi Antonelli, atacará desde la sexta. Los españoles les tocará sufrir en las interminables rectas del circuito callejero. 50 vueltas tenemos por delante hasta la bandera de cuadros.