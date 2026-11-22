PELIGRA LA PARTICIPACIÓN DE LAWSON El coche de Liam Lawson no está para salir a correr. Los mecánicos del RB tapan la entrada del garaje del neozelandés. Quedan 25 minutos para el inicio y hay serio riesgo de que no participe en la carrera. Parte desde la séptima posición. Compartir en X

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¡MUY BUENOS DÍAS! Bienvenidos al directo de la carrera del Gran Premio de Las Vegas. Tanto a los más madrugadores como a los que han trasnochado les toca tener un poco más de paciencia. En menos de media hora comenzará la acción en las calles de 'La Ciudad del Pecado'. La clasificación nos dejó una primera línea de alto voltaje con Max Verstappen desde el primer puesto y George Russell en la segunda plaza. Esta salida puede ofrecernos otro momento de máxima tensión entre dos adversarios muy duros en el cuerpo a cuerpo. El campeón del mundo, Kimi Antonelli, atacará desde la sexta. Los españoles les tocará sufrir en las interminables rectas del circuito callejero. 50 vueltas tenemos por delante hasta la bandera de cuadros. Compartir en X

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