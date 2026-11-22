El contexto El FBI está investigando una violación de su red de datos criminales en el Centro Nacional de Información sobre Delitos, que sirve de enlace entre las fuerzas del orden a nivel federal, estatal y local.

Donald Trump ha confirmado que el FBI sufrió un ciberataque dirigido contra su Centro Nacional de Información sobre Delitos, advirtiendo que podrían revelarse "engaños" sobre él. Esta es la segunda intrusión de 'hackers' en el centro, que conecta a fuerzas del orden federales, estatales y locales para compartir información sobre órdenes de arresto y antecedentes. El ataque ocurre en un momento delicado para la ciberseguridad de la administración Trump, tras cortes recientes que afectaron a bancos y agencias gubernamentales. Trump sugirió que el incidente podría revelar información valiosa, vinculándolo con investigaciones sobre sus polémicas, como el "engaño de Rusia" y el "engaño de Ucrania".

Donald Trump se ha puesto la tirita antes que la herida. El presidente estadounidense ha confirmado que el FBI sufrió un ciberataque dirigido contra su Centro Nacional de Información sobre Delitos y ha advertido que se podrían destapar "engaños" sobre él.

Esta es la segunda intrusión de 'hackers' en el Centro Nacional de Información sobre Delitos, que sirve de enlace entre las fuerzas del orden a nivel federal, estatal y local, y es utilizada para compartir información sobre órdenes de arresto y verificaciones de antecedentes.

Este suceso se produce en un momento delicado para la Administración Trump en cuanto a la ciberseguridad se refiere, después de que el país norteamericano haya sufrido una serie de cortes de suministro que han afectado a bancos, la Agencia de Seguridad Nacional y la Administración Federal de Aviación en los últimos meses.

Ahora bien, Trump ha señalado que quizás sirva para para obtener información valiosa. "Acabamos de enterarnos y diré que no es bueno. No me gusta, pero quizá aprendamos cosas que nunca habríamos sabido de otra manera", ha explicado en declaraciones al canal 'Fox News'.

El republicano, que no ha aclarado ni cómo se produjo el acceso, ni quiénes estarían detrás del ataque ni si los intrusos consiguieron extraer información de la base de datos, ha vinculado una posible filtración de datos con las investigaciones sobre sus polémicas al frente de la Casa Blanca, a las que llamó "engaños".

"Estaba el engaño de Rusia; todos esos otros engaños; lo que llamamos el engaño de Ucrania. Todo aquello de la llamada telefónica, la llamada perfecta, como yo digo. Hay muchas otras cosas y quizá sepamos más al respecto. Quizá sepamos sobre el fraude electoral, todo el fraude electoral que tuvo lugar", ha comentado.

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