El inglés estaba luchando con su compañero Antonelli cuando, teniendo a Verstappen a menos de un segundo, se pasó de frenada y acabó fuera de pista y sin opciones a ganar.

George Russell volvió a sufrir un duro varapalo en esta temporada llena de infortunios. Luchaba por la victoria en lo que iba a ser un épico final a tres entre Max Verstappen y su compañero campeón del mundo, Kimi Antonelli. La precipitación le jugó una mala pasada en el GP de Las Vegas.

Era la vuelta 48 de carrera cuando el inglés tomó el riesgo de adelantar a su compañero. Era necesario si quería tener la posibilidad de atrapar al Red Bull. En la recta de 'Koval Lane' pasó al italiano, pero al llegar a la curva 6 no pudo completar la maniobra y se pasó de frenada, acabando además impactando contra las protecciones.

Afortunadamente, solo tuvo un leve golpe y pudo reincorporarse a la pista. Eso sí, perdió toda opción de victoria y cayó hasta la novena posición que al final se tradujo en un décimo con el adelantamiento de Carlos Sainz en la última curva. El de Mercedes dio la cara tras la sesión.

No se martirizó por el error y sacó pecho del riesgo tomado: "Sabía que, si quería ganar la carrera, tenía que estar segundo al entrar en las dos últimas vueltas. Kimi no tenía el modo adelantamiento y simplemente intenté una maniobra de mucho riesgo y pagué las consecuencias".

"Pero no me arrepiento. Por supuesto que estoy decepcionado, pero podría haber sido conservador y habría terminado tercero", explicó el excorredor de Williams en declaraciones recogidas por 'Motorsport'. Este mal resultado le ha costado caer a la quinta posición en el Mundial de Pilotos. Aún quedan dos carreras por disputarse.

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