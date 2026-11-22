El madrileño completa su mejor fin de semana del año bajo las luces de 'La Ciudad del Pecado'. Adelantó nueve coches en la salida y se mantuvo en el tren de los rebufos.

Por fin se lleva una alegría Carlos Sainz en un año muy difícil para él y el equipo Williams. En el GP número 250 de su trayectoria en la Fórmula 1, logró un octavo puesto que se convierte en el mejor resultado de la temporada. Y lo hizo con una remontada para el recuerdo.

Partiendo desde la 20ª plaza por cambios en el motor, adelantó hasta nueve coches. Tomó muchos riesgos en la primera curva, pero la apuesta le salió bien: "Sin duda ha sido uno de mis mayores puntos fuertes este año. Sabía que tenía que ser muy agresivo en la vuelta 1 para intentar ganar tantas posiciones como fuera posible y luego meterme en el grupo y empezar a jugar con el despliegue y los rebufos".

La gestión de la batería y el despliegue de energía han sido claves para progresar en esta carrera, algo que esta normativa impulsa. En Las Vegas ha quedado muy patente y Carlos ha confesado sentirse cómodo: "Me recordó un poco a una carrera de karts con una recta larga en la que necesitas jugar con los rebufos y en este caso con la batería".

"Me gustan las carreras estratégicas, me gusta cuando tienes que pensar un poco fuera de lo convencional para sacar un resultado de ello y hoy hicimos exactamente eso. Muy contento, muy orgulloso", ha valorado el español tal y como recoge 'Motorsport'.

Por último, el de Ferrari ha explicado su maniobra 'in-extremis' frente a George Russell en la última curva, donde consiguió el octavo puesto: "En mi opinión, simplemente evaluando al rival que tienes delante y dónde lo está usando e intentar ser un poco más listo que él con el uso de energía".

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