El expresidente de la RFEF necesita apoyos de las federaciones territoriales para volver a ser presidente de la Federación.

Luis Rubiales fue inhabilitado tres años por el beso a Jenni Hermoso y sus gestos obscenos en el palco. Esa suspensión ya ha terminado. Y ahora no descarta volver. Es la información que ha contado Julio Suárez en 'laSexta Deportes'.

"Luis Rubiales quiere centrarse ahora mismo en su familia, en sus negocios y en que se haga justicia... pero no descarta volver a la primera plana del panorama futbolístico", cuenta Suárez.

Esa primera plana sería volver a ser presidente de la RFEF, para lo que necesita movimientos. El apoyo de algunas federaciones territoriales.

Porque tras cumplir su sanción el expresidente de la RFEF vuelve a escena.

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