El discurso de Pedrerol para "los que decían que iban a golear al Real Madrid": "No se enteran..."

Josep Pedrerol, en el inicio de 'El Chiringuito', lanzó muchos elogios a Álvaro Arbeloa y recordó lo que es el Real Madrid en la Champions League.

El Real Madrid pasó por encima del Manchester City con un Fede Valverde estelar. Otra vez el Real Madrid de la Champions en el Santiago Bernabéu. Y Josep Pedrerol se acordó de todos los que decían que "le iban a golear o le iban a humillar".

"Le iban a golear, le iban a humillar, Guardiola le iba a pintar la cara a Arbeloa, le daban por muerto, los que decían eso no se enteran. Es el Real Madrid", dijo Josep en el inicio de 'El Chiringuito'.

Felicitó a Álvaro Arbeloa por su trabajo: "El miedo que muchos tenían al City de Guardiola... y no se puede jugar mejor. Enhorabuena a Arbeloa por el planteamiento. Por apostar por un chaval como Thiago, por decirle a Valverde que hay que ir más arriba".

"Bravo por el compromiso, por pelear, por luchar... este Madrid es capaz de más cosas. Arbeloa bien apostando por los chavales de la cantera. Aquí no tiene que haber estrellitas que lucen poco y cobran mucho", dice Pedrerol.