Alonso relata la dura realidad de Aston Martin: "Si Alpine y Haas no tienen coches optimizados, entonces nosotros..."

Fernando reconoce que la situación no ha cambiado y que volverán a pasarlo muy mal en China: "Estaré contento si acumulamos vueltas e intentando hacer la carrera entera".

Aston Martin volverá a tomar el Gran Premio de China como unos test. El objetivo será dar el máximo número de vueltas posible, intentando completar la carrera. Porque en una semana, desde Australia, no se han solucionado los problemas. Ese ha sido el discurso de Fernando Alonso en la sala de prensa.

"La situación desafortunadamente no ha cambiado en cuatro o cinco días desde Melbourne. Así que creo que va a ser otro fin de semana complicado. Vamos a intentar entender todo lo que podamos del coche. Nos veremos obligados a limitar las vueltas en algunas sesiones porque nos faltan piezas, pero intentaremos extraer algo positivo del fin de semana", explica el bicampeón de la Fórmula 1.

Compartió comparecencia con Esteban Ocon y con Pierre Gasly y apuntó que si sus coches tienes problemas, en Aston Martin hay muchos más: "Esteban Ocon y Pierre Gasly no tenían los coches optimizados para Australia, como parece ser que en el caso de todo el mundo, y estaban 10 veces por delante. Si ellos hicieron 1.000 vueltas desde Barcelona y nosotros hicimos 100, estamos 9 o 10 veces detrás de ellos".

"Si ellos no están optimizando, imagínate nosotros. Estamos en la casilla de salida", dice Fernando Alonso sobre los Haas y los Alpine.

"Encontrar la ventana del coche"

Será un fin de semana de más test: "Necesitamos poder entrenar y encontrar la ventana operativa del coche en el lado del chasis. Y eso será muy importante para el fin de semana. Estaré contento si salimos de China con unos libres más o menos normales y acumulando vueltas e intentando hacer la carrera entera, si se nos permite, el domingo".

No le preocupa quedar en las últimas posiciones. Porque para Fernando, cualquier posición que no sea la primera es "dolorosa": "Para mí terminar tercero, quinto, decimo o séptimo no me importa mucho. habiendo conseguido más de 100 podios en la categoría, terminar en cualquier posición que no sea primera supone el mismo dolor. Y las mismas dificultades".