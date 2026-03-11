Carlos Sainz analiza la trágica situación de su hijo y de Fernando Alonso en Fórmula 1

El cuatro veces campeón del Dakar considera que tanto Williams como Aston Martin pasarán un año "muy, muy duro" dada su distancia con la cabeza de parrilla.

En una entrevista con 'El Confidencial', Carlos Sainz se ha detenido a analizar la difícil situación que atraviesan Williams y Aston Martin.

Tanto el equipo de su hijo como la escudería de su amigo atraviesan un trágico momento que el piloto califica de "muy duro".

En el caso de la escudería de Carlitos, Sainz reconoce que su hijo está decepcionado dado que esperaba un mayor nivel del monoplaza.

"Yo puedo opinar más de Williams. Obviamente, después del año pasado, él esperaba estar más arriba, estar luchando en otras posiciones. Ahora mismo están en la cola. Prácticamente, a dos segundos y medio por vuelta de los coches de cabeza", ha explicado.

Es por ello que no tiene grandes esperanzas: "En cuanto a Williams, confiamos en que puedan ir mejorando, pero va a ser un año muy, muy duro. Muy largo y muy duro. Es el sobrepeso, el chasis, es la aerodinámica; son más frentes en los que hay que mejorar".

Sobre la escudería de Fernando Alonso, el cuatro veces campeón del Rally Dakar pone el foco en el motor Honda.

"De Aston Martin conozco menos, sin embargo parece una situación muy similar. Quizá el problema de Aston Martin sea más específico en el área del motor. Honda lo acabará resolviendo. Cuándo, no lo sé", ha señalado.

Por último, vierte una crítica sobre la nueva Fórmula 1: "El año pasado toda la parrilla estaba en un segundo, pero ahora nos vamos a una parrilla en la que hay tres segundos y medio, cuatro segundos, de diferencia entre todos ellos. Que el líder esté doblando al séptimo clasificado y a otros dos veces no creo que sea el mejor espectáculo".