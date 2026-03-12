La profunda queja de Carlos Sainz sobre esta F1: "No forma parte del ADN y todos están de acuerdo"

El piloto de Williams pide a la F1 que sea valiente para reconocer que se ha equivocado con estas nuevas normas: "Todos están de acuerdo".

Carlos Sainz no se esconde. No le gusta esta Fórmula 1, como a otros muchos pilotos, pero él ha sido muy crítico con las normas y mantiene la esperanza de que todo pueda cambiar ya esta temporada. En la previa del Gran Premio de China ha insistido en que esto no forma parte del ADN de la competición de toda la vida.

Porque ahora la energía es la protagonista de todo. Y los adelantamientos se multiplicarán. "Adelantar a otro coche como si estuviese parado no forma parte del ADN de la F1, para mí no es F1. No conozco las soluciones, no soy ingeniero. No entiendo cuál la potencia necesaria para, por ejemplo, aumentar el flujo de combustible, aumentar un poco más la recarga o reducir la asignación de recarga... no tengo ni idea de cuál es la solución o el equilibrio adecuado", ha explicado el piloto de Williams.

Tiene claro que esta no es la normativa correcta: "Australia dejó claro que la fórmula que ideamos a principios de año, con una situación híbrida al 50%, probablemente no sea la definitiva ni la correcta".

"Cuanto más hablo con la gente y más comprendo la opinión de todos, incluso en los de cabeza, parece que todos están bastante de acuerdo y espero que esto cambie un poco a medida que avance el año y conozcamos mejor la normativa de la unidad de potencia", detalla el piloto español.

Algunos equipos, claro, no protestan. Mercedes sobre todo... y también Ferrari, que cree que tiene una seria oportunidad en este 2026. Pero Carlos pide a la F1 que no escuche las opiniones de los que están arriba: "Siempre habrá intereses en el rendimiento, por eso, aunque no los haya, la F1 debería tener suficiente poder para no depender de los equipos que tienen intereses en una cosa u otra".

"Creemos que si la fórmula no es correcta, la gente puede quejarse y decir que no le conviene a su coche o lo que sea, pero a nadie debería importarle demasiado eso y debería poder hacer lo mejor para el deporte, lo mejor para todos en el deporte", apunta para finalizar Sainz.