La última bala de Verstappen para ser campeón: "Salir en segunda línea nos da mejores oportunidades"

El piloto neerlandés no baja los brazos y confía en hacer una salida perfecta que le permita pelear con los McLaren y mantenerse vivo en el Mundial.

Es ahora o nunca, y Max Verstappen lo sabe. El piloto neerlandés está ante la oportunidad de conseguir su quinto Mundial consecutivo contra todo pronóstico. No será fácil, pero si quiere seguir en la batalla, va a tener que arriesgar y mucho en la salida de esta Gran Premio de Qatar.

Oscar Piastri logró la pole tras una gran vuelta en Losail. Norris le seguirá de cerca, pero Verstappen saldrá justo por detrás, en la 3ª plaza. Teniendo en cuenta que hay varios metros hasta la primera curva, la salida puede ser clave.

Durante la carrera sprint vimos que es complicado adelantar en este trazado, por lo que esos primeros metros pueden ser la única oportunidad de Verstappen para ganar puestos. Hay muchas incógnitas respecto a los ritmos de carrera, aunque Max tiene claro qué tiene que hacer.

"Esta clasificación ha sido algo mejor, pero todavía estamos lejos. Aun así, me he sentido algo mejor, con algunas limitaciones. Somos terceros, salimos en segunda línea y eso nos da mejores oportunidades. Sabemos que aquí será complicado, es difícil adelantar. Este fin de semana no ha sido lo que queríamos hasta ahora", señaló.

El Mundial sigue apretado, pero Lando Norris puede salir campeón hoy de Qatar. Tanto Max Verstappen como Oscar Piastri quieren evitarlo. Norris, el sándwich de una salida que puede ser apoteósica.