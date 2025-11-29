Feroz crítica de Verstappen a Norris y Piastri: "Si sigo en la lucha por el título..."

En las horas previas al GP de Qatar, el piloto neerlandés se ha referido a sus rivales y su monoplaza. Confiesa que, de tener un coche tan competitivo como el McLaren, ya sería campeón de F1.

Este fin de semana podría decidirse el campeón del Mundial de F1 de 2025. Lando Norris lidera la clasificación, su ventaja de 24 puntos respecto a sus perseguidores, Oscar Piastri y Max Verstappen, le colocan como el candidato principal a falta de dos grandes premios.

Verstappen, a pesar de estar más cerca que nunca desde Barcelona, sabe que lo tiene complicado. Sin embargo, lanza un 'dardo' directo a sus máximos rivales: "Si seguimos en esta lucha, es por los fallos de otras personas".

Su monoplaza no ha sido tan competitivo como el McLaren, lo que le ha impedido encabezar la pelea por el campeonato: "Lo hemos hecho muy bien, pero si hubiésemos estado en la posición que están con un coche dominante, el campeonato habría acabado hace mucho tiempo". Un Verstappen muy tajante, que asegura que habría ganado el mundial hace tiempo de contar con el MCL39.

"Siempre lo doy todo, estoy en la lucha", declaró en una entrevista con la Fórmula 1. Dejando claro que luchará hasta el final pase lo que pase: "Luchar por el título es genial, pero siempre lo doy todo, incluso aunque esté duodécimo, no puedo decir que no voy a dar el 100%. Eso no existe, sería mejor parar".

También se ha parado a recordar la carrera en Barcelona. Cree que ha sido la única cita en la que no han exprimido al máximo todo su potencial. Un incidente con Russelly una penalización de diez puestos, lo que le costó unos cuantos puntos. "Hicimos muchas cosas mal... Si lo perdemos, será por nuestro rendimiento general", señaló el piloto para cerrar.

A las puertas del GP de Qatar, las sensaciones de Max Verstappen transmiten esperanza. El neerlandés, aunque lo tiene complicado, afrontará la prueba en Losail, en busca de su quinto mundial de F1.