Menudo mercado fue el de verano de 2020. El del regreso de Fernando Alonso a la F1. El de su fichaje por Renault. Por un equipo que tenía a Daniel Ricciardo. A un Ricciardo que se fue a McLaren, para ocupar el lugar que dejó Carlos Sainz al marcharse a Ferrari. Y ahí es donde aparece la figura de Cyril Abiteboul.

Fue con él con quien llegó Alonso. Y fue con él con quien se marchó un Ricciardo para el que tiene no pocas palabras y no precisamente buenas.

Así se expresa el que fuera su jefe en Renault: "McLaren le vendió la moto, pero así es el juego. Ricciardo siempre ha tenido un problema de 'timing".

"No vi venir lo de Ricciardo"

"Yo me lo tomé como algo personal, porque ya sabía cuáles serían las consecuencias. Estábamos en proceso de reestructuración, tratando de progresar... pero no estábamos al nivel de Red Bull", insiste en palabras que recogen en 'Motorsport Week'.

Y continúa: "No vi venir lo de Ricciardo. Ni que nuestro 2020 terminaría siendo tan bueno, con un podio y casi quedando terceros en el Mundial".

"Yo ya sabía que me iba a marchar. No tuve la opción de hablar con Ricciardo para ver si se arrepentía o no", sentencia.

En palabras parecidas habló Christian Horner, jefe de Red Bull, de Ricciardo. Incluso llegó a admitir que el oceánico le confesó estar arrepentido de haberse marchado a Renault.