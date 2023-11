Red Bull no quiso hacer diferencias entre Max Verstappen y Daniel Ricciardo. Eso, al menos, según dice Christian Horner. El jefe de la escudería de las bebidas energéticas, que ya confirmó una llamada de arrepentimiento del australiano por irse a Renault, ha dicho que en su día le ofrecieron el mismo contrato que el que le pusieron al neerlandés sobre la mesa.

"Hablé con Mateschitz antes de Austria. Le dije que equilibrara las cosas. Que le mostrara cariño e hiciera saber que quería que se quedase", dijo.

Y pensó que estaba hecho: "Me dijo que habían acordado lo mismo que con Verstappen. No sabía cuánto era, le di la cifra y me dijo '¿quién c*** ha acordado eso?' Tú".

"Oh, es mucho dinero... pero es un gran tipo. Démosle el mismo contrato", me contestó.

"Daniel recibió muy malos consejos"

Pero se marchó a Renault: "Daniel recibió muy malos consejos. Todo el mundo mete la pata y creo que él reconoció que había cometido un error cuando se fue de Red Bull".

No quiso Horner eso sí desvelar cuánto dinero le ofrecieron a Ricciardo. Sí el tiempo: "Era de dos años, 2019 y 2020".

A saber si Daniel vuelve a subirse al coche del equipo A de la marca. Su nombre está en la mesa siempre que Sergio Pérez flojea, y de momento ya le han puesto en el AlphaTauri tras el pobre rendimiento de Nyck de Vries.