Mucho se esperaba de Alpine en este 2023. Mucho, sobre todo, por cómo terminaron el pasado curso. Porque en 2022, a pesar de todos los problemas de fiabilidad de Fernando Alonso, fueron cuartos en el Mundial. Porque fueron ellos los primeros del resto... y porque todo hacía presagiar que esa tendencia se podía mantener.

Pero no. No ha sido así. La marcha de Fernando Alonso, quién lo habría sospechado, se ha notado y mucho en un equipo que salvo en muy contadas excepciones no ha sido capaz de dar con la tecla. Y eso ha hecho que Esteban Ocon haya alzado la voz.

Que el piloto al que prácticamente siempre ponen por delante de Pierre Gasly, como se vio en Abu Dhabi, haya cargado y criticado a su propio equipo.

"Mónaco, Las Vegas..."

Así lo ha dicho, en palabras que recogen en 'Caranddriver': "No hemos sido lo bastante rápidos como para estar entre los diez primeros".

"Aprovechamos buenas oportunidades, como en Mónaco y Las Vegas, pero en muchas otras no lo hicimos, como Singapur y Austin", insiste.

A ello apunta Ocon: "De tener esas dos habríamos estado entre los diez primeros del Mundial. Vale lo que vale, pero no hemos dado lo máximo".

Ha perdido contra Gasly

"Lo más importante es entender estos altibajos. Es lo que debemos mejorar", sentencia Ocon.

Esteban, en el Mundial de pilotos, ha sido 12º a cuatro puntos de Pierre Gasly, su compañero de equipo. Ha sumado 58, que son... 148 menos que los obtenidos por Fernando Alonso, su ex en Alpine.