Daniel Ricciardo se equivocó. Se equivocó al irse a Renault. Al dejar Red Bull para firmar por el equipo francés. Eso, al menos, es lo que ha dicho Christian Horner. El jefe de las bebidas energéticas, en palabras para el podcast 'Eff Won With DRS', ha confirmado que el oceánico le confesó, en la pandemia, su error por irse a la marca del rombo.

Y es que ni él mismo podía dar crédito a cuando le dijo que no iba a renovar con los austriacos... para firmar con Renault.

"Por su sentido del humor pensaba incluso que me estaba vacilando", afirma Horner.

Y lo explica: "Me llamó tras el GP de Hungría y me dijo que no iba a firmar de nuevo con nosotros. Pensaba que Ferrari o que Mercedes le habían ofrecido algo".

"Se iba con el motor que..."

"Pero me dijo que no. Que se iba a Renault. Que se iba con el motor que le había dejado tirado durante los dos últimos años", prosigue Horner.

Luego, en 2020, la llamada: "Durante la pandemia Daniel me telefoneó. Me dijo que odiaba decir lo que me iba a decir, pero que yo tenía razón. Se disculpó".

"Firmamos un nuevo contrato con Max y..."

Daniel es una de las 'víctimas' de Max Verstappen. El neerlandés ha ido eliminando a compañero tras compañero en Red Bull tanto por su nivel como por, en un comienzo, la firme apuesta de los de las bebidas energéticas por él.

"Sabemos que Helmut Marko es muy fan de Max. Firmamos con él un nuevo contrato en 2018 para asegurar su futuro y recuerdo que Daniel estaba muy enfadado. Empezó a escuchar ofertas de rivales, con mucho dinero de por medio", cuenta Horner.

Todo llegó a su final en Hungría: "Me dijo que iba a firmar su nuevo contrato antes de la hora de comer, pero no lo hizo. Dietrich y Daniel se reunieron durante más de una hora y los dos volvieron con una sonrisa, pero..."