Daniel Ricciardo ha pasado a la acción. Lo ha hecho después de las acusaciones de Carlos Sainz. Después de que el madrileño haya apuntado al tráfico en Abu Dhabi, al tráfico en la Q1 en Abu Dhabi, por su adiós prematuro en la clasificación de Yas Marina. Es más, incluso llegó a apuntar directamente a pilotos de darle aire sucio adrede.

Y el australiano parece ser que se ha mosqueado: "Hablaré con él. Sé que molesta a algunas personas en los Libres y demás".

"Normalmente, es él quien molesta. Es él quien se mete en medio. No sé por qué lo hace pero siempre es culpable. Pero mira, a mí no me ha molestado este fin de semana", dice en palabras que recogen en 'Motorsport'.

Ricciardo prosigue: "No sé si quiere molestarnos, pero parece que es él de quien todos hablan en lo de molestar, y va a recibir lo que le den. Él es quien empezó".

"Le diré que en la curva 1..."

"Le diré que en la curva 1 no pise demasiado con su pie izquierdo y que moleste a otras personas. Que me ayude", insiste.

Daniel, luego, matiza... levemente: "Trato de ser amable con todos, pero ahora estoy hablando un poco mal de otro piloto"

Carlos Sainz arranca en la posición 16º en el GP de Abu Dhabi, donde se juega entre otras cosas ser cuarto en el Mundial.