Tremendo halago de un compañero de Fernando Alonso: "Sin duda es uno de los mejores..."

Stoffel Vandoorne, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin como piloto de pruebas, destaca las cualidades del piloto español: "No sería tan rápido o consistente sin ese talento natural".

Aston Martin no ha empezado la temporada con buen pie. El equipo británico es el último en el Campeonato de Constructores sin sumar ningún punto en el casillero, y en cuanto a ritmo, los de Silverstone siguen estando muy por detrás de sus rivales.

Aunque a pesar del mal rendimiento del AMR26, Fernando Alonso sigue dejando destellos de su calidad. El asturiano ha protagonizado grandes salidas en las primeras citas de la temporada que le han hecho bajar varias posiciones después, debido al mal ritmo del coche.

Sin embargo, estos destellos se deben principalmente a una de las grandes cualidades del español: su talento natural. Así lo ha definido Stoffel Vandoorne, quien conoce muy bien a Alonso.

El piloto belga es compañero de Fernando en Aston Martin como piloto de pruebas y compartió garaje con él durante la etapa de McLaren Honda: "Sin duda es uno de los mejores, y sigue siéndolo a día de hoy. De alguna manera sigo trabajando con él en Aston Martin ahora mismo. Su nivel de compromiso, su forma de dar feedback al equipo, como de preciso es con todo... y también como consigue que el equipo se mueva a su alrededor. Es una de sus cualidades".

"Tiene un talento natural y creo que no sería tan rápido o consistente sin ese talento natural, así que definitivamente lo tiene. Pero también posee la ética del trabajo que lo acompaña", concluyó Vandoorne, en un vídeo para las redes sociales de Lucas Stewart.

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