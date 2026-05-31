Expedientes "censurados" y nombres "tachados": la odisea de los historiadores para acceder a los archivos del franquismo

Los detalles Más de 500 investigadores han firmado una carta remitida a Interior para que se adopten medidas. En especial, derogar una ley de 2006 que "entra en contradicción con leyes como la Ley de Transparencia o la Ley de Memoria Democrática".

Acceder a los expedientes del franquismo sigue siendo un desafío para investigadores como Laura Bolaños y Víctor Aparicio. A menudo, los documentos están censurados, con nombres tachados, lo que dificulta la reconstrucción de la historia, especialmente de mujeres detenidas por ejercer la prostitución. La investigación sobre la violencia política de los años 60 y 70 también enfrenta obstáculos, con información fragmentada y retrasada. El Ministerio del Interior afirma que transfiere fondos según se requieren, y ha prometido digitalizar un millón de documentos en dos años, pero los historiadores consideran esta medida insuficiente. Más de 500 historiadores han pedido al ministro medidas urgentes, incluyendo la derogación de una ley de 2006 que contradice otras normativas de transparencia y memoria democrática.

Un completo rompecabezas. Es lo que es para muchos investigadores, para muchas investigadoras, acceder a los expedientes del franquismo. Acceder a todo lo que pasó en esos años de la dictadura en España, a las casi cuatro décadas en las que la verdad, la información, sigue llegando fragmentada e incluso con años de retraso.

Es lo que ha sentido Laura Bolaños, doctora en Historia Contemporánea de la UCM, que se encontró con unos documentos, custodiados por el Ministerio del Interior, que completos no estaban.

"Me encontré con que los expedientes estaban censurados. Estaban con nombres tachados, tanto de funcionarios como de directores de prisión. Incluso de presas. Es como si me hubieran entregado un papel en blanco", ha contado.

Todo, para reconstruir la historia de esas mujeres que ejercían la prostitución en la calle. De unas a las que se detenía y se enviaba a cárceles especiales. Es la desesperación que sintió Laura, la misma que ha sentido Víctor Aparicio, investigador posdoctoral en la UNED; mientras investigaba la violencia política de los 60 y los 70.

"Dificulta mucho la investigación de los profesionales que nos dedicamos a la Historia y también dificulta mucho el acceso a la documentación para familiares de las víctimas de la propia dictadura franquista", ha comentado sobre una información que le llegó fragmentada y con 18 meses de retraso.

En ese sentido, Interior asegura que transfiere los fondos a medida que son requeridos y que no puede hacerlo por iniciativa propia. "Se ha acordado que se proceda a la digitalización de un millón de documentos en un plazo de dos años", expuso Marlaska, en una medida que a los historiadores les parece insuficiente.

Más de 500 han firmado una carta remitida al ministro para que adopten medidas urgentes y así poder investigar sin trabas, como sucede con archivos de otras instituciones.

Entre ellas, derogar una problemática ley de 2006 que, dicen, "entra en contradicción con leyes como la Ley de Transparencia o la Ley de Memoria Democrática".

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